Barock und Bauernkrieg im Allgäu

Bei dem Ausflug der Kolpingfamilie Tettnang fuhr man in diesem Jahr in die historische Stadt Memmingen. Bei der Führung mit Frau Berg, von Tourismus Memmingen, wurde die Altstadt erkundet. Die original erhaltene Stadtmauer, Türme und Tore, brachte Frau Berg kompetent den Teilnehmern näher.

In der Zunftstube der Krämer, wurde im März 1525 Weltgeschichte geschrieben. Hier wurden die 12 Artikel veröffentlicht, bei dem zu ersten mal die Menschen- und Freiheitsrechte propagiert wurden. Die Charta der UNO und die demokratischen Rechte, wurden von diesen zwölf Artikeln abgeleitet. Der Rundgang ging weiter entlang des Stadtbachs über den Marktplatz zum spätbarocken Kreuzherrensaal. Sehr beeindruckend waren die Säulen, Kapitele und der feingliedrige Stuck, in diesem Kleinod.

Die gotische Kirche St. Martin, bildete der Schlusspunkt der Führung.

Nach dem guten und reichhaltigen Mittagessen in Joesepps Brauhaus, war die Führung in der Basilka in Ottobeuren das Ziel. Eine imposante, großartige Kathedrale mit Kloster, stellte Pater Cristoph vor. Der Orgelprospekt ist einzigartig. Der bekannte Orgelbaumeister Gabler, hat die Orgel gebaut. Das romanische Kreuz aus dem 11. Jahrhundert, verleiht der Basilika besonders als Wallfahrtsort, überregionale Bedeutung.

Nach Kaffee und Kuchen, machte man sich auf zurück nach Tettnang.