Badmintonspieler blicken auf erfolgreiche Saison

Die 1. Mannschaft traf in der Württemberg-Liga zuerst auf die SG Schorndorf 3. Manuel Wild und Wolf-Dieter Bayer setzten sich souverän mit 21:18 in beiden Sätzen durch. Lara Magnus und Sophia Schneider hatten im Damendoppel weniger Glück und unterlagen Wagner/Dannenmann mit 7:21 und 17:21. Auch das 2. Herrendoppel von Jan Boyde und Christoph Brey ging auf das Konto des VfB. Manuel unterlag im 1. Herreneinzel mit 20:22 und 15:21 gegen Mark Kröner und auch Jan musste sich im 3. Herreneinzel geschlagen geben. Lara Magnus gewann das Dameneinzel mit 21:14 und 21:11. Christoph sicherte in drei Sätzen den vierten Punkt für den VfB. Das Mixed ging verletzungsbedingt direkt an die SG Schorndorf 3.

Im Abendspiel trafen die Spieler des VfB auf den SV Fellbach. Lara und Sophia und auch Christoph und Adrian (2. Herrendoppel) konnten sich souverän gegen ihre Gegner durchsetzen. Manuel Wild gewann das 1. Herreneinzel mit 21:14 und 21:16 und auch das Mixed von Sophia und Manuel ging mit 21:8 und 21:10 an den VfB. Lara hatte im Dameneinzel, sowie auch Christoph im 2. Herreneinzel hatten das Nachsehen gegen ihre Gegner. Den fünften Siegpunkt holte Adrian im 3. Herreneinzel.

Für die 2. Mannschaft des VfB entfiel das Mittagsspiel. Am Abend ging es gegen die SG Neuravensburg/Primisweiler. Peter Dunstheimer und Florian Bucher verloren das 1. Herrendoppel in drei Sätzen und auch Julia Ninno und Sina Grollmuss mussten sich im Damendoppel ihren Gegnerinnen geschlagen geben. Martin Janorschke und Sebastian Nasick gewannen das 2. Herrendoppel und sicherten so den ersten Punkt für den VfB. Peter war im 1. Herreneinzel seinem Gegner auf den Fersen, musste sich im zweiten Satz jedoch deutlich geschlagen geben (26:28, 9:21). Auch Julia musste sich im Dameneinzel geschlagen geben. Sebastian setzte sich im 2. Herreneinzel mit 21:3 und 21:19 durch und sicherte so den zweiten Punkt. Sina und Florian brauchten im Mixed einen Satz um ins Spiel zu finden, konnten jedoch den zweiten und dritten Satz für den VfB entscheiden (15:21, 21:13, 21:19). Am Ende lag es an Martin, ob es für den VfB für ein unentschieden reicht. Er konnte sich in drei Sätzen durchsetzen.

Die Mannschafen des VfB schließen die Saison sehr zufrieden ab. Die 1. Mannschaft belegte den 4. Platz in der Württemberg-Liga und auch die 2. Mannschaft belegte den 3. Platz der Landesliga Donau-Oberschwaben.