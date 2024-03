Badmintonjugend misst sich in Friedrichshafen

Am Samstag, 9. März, fand in Friedrichshafen das D-RLT für die Altersklassen U11 bis U13 statt. Es wurden die Disziplinen Einzel und Mixed gespielt.

In der Altersklasse U11 sicherte sich Ruixiang Wang vom PSV Reutlingen den ersten Platz vor Hannes Boyde vom VfB Friedrichshafen. Sein Brunder Hendik Boyde belegte Platz drei vor Lutz Strobel vom TSV Altshausen. Im Mädcheneinzel U11 belegte Luisa Steinhauser vom VfB Friedrichshafen den ersten Platz vor Vicoire Berger vom SF Dornstadt. Auch in der Altersklasse U13 gab es nur zwei Meldungen. Lisa Prinz vom SV Primisweiler sicherte sich den 1. Platz vor Aadhira Muthukumar vom VfB Friedrichshafen.

Im Jungeneinzel U13 setzte sich Harashithram Saravanakumar vom VfB Friedrichshafen mit 21:11 und 21:12 gegen Hasith Charan Thummalapalli vom Horner TV durch. Platz 3 und 4 belegten Eric Kütt Giménez und Alexander Klingele von der TSG Ehingen und vom VfB Friedrichshafen. Im Mixed U13 sicherten sich Voctoire Berger und Hasith Charan Thummalapalli das oberste Treppchen. Ihnen folgten Lisa Prinz und Harashithram Saravanakumar vor Aadhira Muthukumar und Alexander Klingele.

Im Mädcheneinzel U17 konnte sich Johanne Miegel vom VfB Friedrichshafen durchsetzen. Platz 2 ging an Maike Barmscheidt vom SG Dornstatt. Platz drei und vier an Laura Walde vom TSV Pfuhl und Pia Strobel vom TSV Altshausen. Im Mixed U17 sicherten sich Maike Barmscheidt und Lennart Hensel vom SF Dornstatt den 1. Platz. Platz 2 ging an Johanna Miegel (VfB Friedrichshafen) und Oliver Kütt Gimenez von der TSG Ehingen vor Angelina Böhme und Moritz Weber vom TSV Pfuhl.

Im Herreneinzel U19 sicherte sich Tijmon Schierding vom SV Spaichingen den ersten Platz vor Moritz Apfelbacher vom VfB Friedrichshafen und Danny Schäfer vom SV Spaichingen. Janneke Egatenmaier und Moritz Apfelbacher konnten sich im Mixed U19 den 3. Platz sichern. Platz 2 ging an Franziska Hafner und Danny Schäfer, welche sich im Finale in drei Sätzen gegen Anik Breichler und Janne Hintze geschlagen geben mussten.