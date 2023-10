Baden-Württembergische Masters

Am 14. Oktober fanden in Eppingen die 25. Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften der DLRG im Rettungsschwimmen statt. Hierbei traten Sportler und Sportlerinnen aus dem ganzen Bundesland gegeneinander an. Es wurde in Altersklassen von jeweils fünf Jahren geschwommen, beginnend mit der Altersklasse (AK) 20 Jahre, bis zur Altersklasse 80 Jahre.

Die DLRG Ortsgruppe Bermatingen-Markdorf wurde durch die Schwimmer Markus Rank, Norbert Haaser, Klaus Staiber, Pius Lenzlinger, Stephan Ludwig und Wolfgang Draaijer vertreten.

Rank, Haaser, Staiber, Lenzlinger und Ludwig bildeten hierbei eine Mannschaft. In diesem Wettbewerb, der aus vier Staffeln besteht, wurden sie nach einem spannenden Wettkampf, Baden-Württembergischer Meister.

Alle sechs Sportler starteten zudem in den Einzelwettbewerben. Die Gesamtplatzierung der Einzelmeisterschaften ergab sich aus den Ergebnissen von drei Disziplinen, die sich in den Altersklassen teilweise unterscheiden.

In den meisten Fällen besteht die Mehrkampfwertung aus den Disziplinen 100m Hindernisschwimmen, 50m Retten einer Puppe und 100m Retten einer Puppe mit Flossen. Die abzuschleppende Puppe ist hierbei ein circa 40kg schwerer Dummy ohne Arme und Beine.

Norbert Haaser wurde in seiner AK Baden-Württembergischer Meister, wobei er alle drei Disziplinen für sich entscheiden konnte. Klaus Staiber gewann ebenfalls alle drei Disziplinen und gewann in seiner AK. Stephan Ludwig konnte sich ebenfalls in die Liste der Baden-Württembergischen Meister einreihen.

Markus Rank und Pius Lenzlinger wurden bei den Einzelwettbewerben Baden-Württembergische Vizemeister.

Wolfgang Draaijer erkämpfte sich einen beachtlichen vierten Platz.

Johannes Franck von der befreundeten DLRG Ortsgruppe Salem schlug sich ebenfalls gut und errang im Einzelwettbewerb die Silbermedaille.

Für das Team aus Bermatingen-Markdorf war dieser Wettkampf ein gelungener Saisonabschluss. Im nächsten Jahr ist das große Ziel, die Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen in Australien.