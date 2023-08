Azubis fördern Grundschüler:innen

Konzentriert zuhören, beim Schreiben genau spüren, wie kraftvoll der Stift aufgedrückt wird, Silben und Laute deutlich aussprechen — all das ist kein Kinderspiel. Viele Schülerinnen und Schüler haben beim Lernen neuer Fertigkeiten Förderbedarf. Gerade an Grundschulen wünschen sich Lehrkräfte deshalb mehr Zeit und Unterstützung, um noch gezielter begleiten zu können. Zwei besondere Projekte zwischen den Bernd–Blindow–Schulen (BBS) Friedrichshafen und der Gemeinschaftsschule Schreienesch setzen genau hier an.

Berufsschüler:innen aus den Fachrichtungen Logopädie und Ergotherapie absolvieren einen Teil ihrer Ausbildung an der Grundschule. Angeleitet und begleitet werden sie dabei von den Lehrkräften der BBS. Die dabei gesammelten Erfahrungen sind ein großer Gewinn — für die Auszubildenden ebenso wie für die Schüler:innen der Gemeinschaftsschule.

Die Kooperation zwischen Berufsfachschulen und Grundschule orientiert sich im Bereich Logopädie am Vorbild der Schweiz. Dort werden logopädische Therapien, die Sprech–, Sprach–, Schluck–, Hör– und Stimmstörungen behandeln, oft direkt in der Schule angeboten. Dadurch können sich Lehrer:innen und therapeutische Fachkräfte eng abstimmen und austauschen, Elterngespräche lassen sich ebenfalls unkompliziert arrangieren. Diese kurzen Wege erleichtern das Miteinander. Das fördert den Behandlungs– und schulischen Erfolg und kommt somit letztlich den Kindern zugute.

Während eine logopädische Behandlung am besten in Einzelterminen erfolgt, können ergotherapeutische Methoden auch in kleinen Gruppen gut angewendet werden. An der Gemeinschaftsschule Schreienesch entwickeln Lehrkraft, Berufsfachschüler:innen und Dozentin gemeinsam Konzepte für die ergotherapeutisch begleiteten Unterrichtsstunden. Dabei geht es beispielsweise auch darum, ein Lernumfeld zu schaffen, das die Konzentration und Aufmerksamkeit der Kinder positiv beeinflusst.

Die Ausbildungen der Ergotherapie und Logopädie beginnen wieder im September, es sind noch Plätze frei! Weitere Informationen unter www.blindow.de und www.diploma.de