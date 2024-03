Auszeichnungen für die besten Absolventen Technik

In der Fakultät Technik der DHBW Ravensburg wurden nun die besten Absolventen aus den Studiengängen Informatik, Maschinenbau sowie Elektro- und Informationstechnik ausgezeichnet.

Der beste Absolvent im Studiengang Informatik war 2023 Timo Schmidberger aus Rot an der Rot. Vergeben wird der Preis von der Firma Airbus Defence and Space - 1.000 Euro plus den Besuch einer Fachkonferenz für 1.500 Euro. Laudatorin war Susanne Buchmann-Grüneberg. Dass die Informatik sein Fach werden würde, war für Timo Schmidberger schnell klar - im Alter von zwölf Jahren hatte er bereits mit dem Programmieren begonnen. Auf eine Ausbildung zum Fachinformatiker sattelte er dann bei der Firma Südpack in Ochsenhausen sein duales Studium Informatik drauf. Das schloss er mit der Note 1,1 ab.

Jan Lietzmann aus Wangen heißt der beste Absolvent 2023 im Maschinenbau, er hat sein Studium mit einer 1,2 abgeschlossen. Dafür gab es nun den Coperion-Preis, dotiert mit 2.500 Euro. Konstruieren war schon als Kind die Leidenschaft von Jan Lietzmann. Zu Buche stehen da zum Beispiel eine Tischtennis-Ballmaschine und ein 6-Achs-Roboterarm. In seinem Maschinenbaustudium an der DHBW Ravensburg entdeckte er den 3-D-Druck für sich. Laudator war Dr. Bernhard Stark, Leiter Technik, Forschung und Entwicklung bei Coperion in Weingarten.

Der Preis an den besten Absolventen Elektro- und Informationstechnik, vergeben von der ifm-Gruppe, ging an Benedikt Ritter aus Friedrichshafen. Für den Studiengang hatte er sich unter anderem entschieden wegen der guten Berufsperspektiven. Dies bescheinigte ihm auch Laudator Dr. Volker Frey - Ziel des mit 2.500 Euro dotierten Preises sei es, die Elektrotechnik voranzustellen als Technologie, die für Wettbewerbsfähigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend sei. Benedikt Ritter hat sein Studium mit einer 1,1 abgeschlossen. Sein Partnerunternehmen im Studium war die ZF Friedrichshafen AG.

Den VDI-Preis hat Robert Vöhringer, Vorsitzender des VDI Bodensee-Bezirksvereins, vergeben. Er ist mit 500 Euro und einer VDI-Jahresmitgliedschaft dotiert. Darüber freut sich Lukas Träger, der seinen Abschluss mit einer Note von 1,3 im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und mit Airbus Defence and Space als Partnerunternehmen absolviert hat. Lukas Träger hat sich neben seinem Studium für die studentische Unternehmensberatung Dualer Consulting engagiert.