Ausflug des Kirchenchores St. Verena

Große Freude herrschte unter den Sängern, dass es nach längerer Pause wieder auf Reisen ging. Das Ziel war Rottweil, die älteste Stadt Baden-Württembergs, mit Wurzeln bis in die Römerzeit. Viele der Sehenswürdigkeiten konnten die Chormitglieder in einer Altstadtführung oder in der Führung „Pulverrauch und Gottvertrauen“ sehen und erleben.

Die Teilnehmer der „klassischen“ Altstadt-Führung wurden von ihrem Stadtführer „nuff und nab“ durch die Stadt geleitet und mit vielen geschichtlichen Informationen versorgt. Ausgangspunkt war das Schwarze Tor, einziges noch erhaltenes Tor der staufischen Stadt-Befestigung. Vorbei ging es durch den Markt an vielen alten, malerischen Bürgerhäusern, dem Alten Rathaus dem Marktbrunnen, dessen Spitze ein Schweizer Eidgenosse ziert. Eine Erinnerung daran, dass Rottweil enge Beziehungen zur Schweiz pflegte und bis heute einem Bündnis mit 13 Orten der Schweizer Eidgenossenschaft angehört.

Schließlich konnten die Teilnehmer das Heilig Kreuz Münster besuchen. Die sehr beeindruckende katholische Pfarrkirche, ursprünglich eine spätromanische Basilika, wurde immer wieder nach dem Zeitgeschmack umgebaut, ist aber Mitte des 19. Jahrhundert „regotisiert“ worden. Zeit fürs Mittagessen: Im Gasthaus Lehre war im schattigen Garten für uns reserviert. Danach konnte sich jeder nach eigenem Geschmack vergnügen. Viele zog es in einen schattigen Park und ins Eiscafe.

Danach ging es mit dem Bus zum Testturm, der mit seinen 232 m Höhe den Stuttgarter Fernsehturm deutlich überragt und von der bundesweit höchsten Besucherplattform einen spektakulären Panorama-Blick bietet. An klaren Tagen sieht man sogar die Alpen. Das war uns zwar nicht vergönnt, aber die Sehenswürdigkeiten der Altstadt, die vormittags besichtigt wurden, jetzt alle von oben im Blick zu haben, das war schon beeindruckend. Ebenso, dass statt die 1617 Treppenstufen mühsam hinauf zusteigen, es ganz ohne Anstrengung mit dem Aufzug in nur 30 Sekunden geschafft ist. Die Heimfahrt wurde für regen Gedankenaustausch oder für ein Nickerchen genutzt und verging wie im Flug. Sehr gemütlich war auch der Abschluss in der Pizzeria Leone.

Ein großes Danke an die Vorsitzende Margrit Stoppel und an Heiner Weishaupt, der uns sicher nach Rottweil und wieder heim gebracht hat. Ein toller Ausflug!