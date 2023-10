Am Sonntag, 15. Oktober war der diesjährige Ausflug des Gattnauer Kirchenchors. Als Ziel hat sich Ausflugsmanagerin Irmgard Balle dieses Jahr Überlingen ausgesucht.

Bei strahlendem Sonnenschein war Treffpunkt am Bahnhof in Kressbronn. Mit dem Zug ging es über Friedrichshafen nach Überlingen, wo uns nach einem kurzen Spaziergang entlang des schönen Bodensees schon Wolfgang Rieg beim Goldbacher Stollen erwartete.

Er führte uns durch die dunklen und kühlen Gänge des Stollens, in denen nach der Bombardierung Friedrichshafens im Frühjahr 1944, die kriegsnotwendigen Industriebetriebe „bombensicher“ weiterproduzieren sollten. Unter menschenunwürdigen Bedingungen mussten ab Herbst 1944 etwa 800 Häftlinge aus dem KZ Dachau in zwei Schichten die Stollen sprengen, das Gestein abtransportieren und im See versenken. Bei einer Lebenserwartung von etwa 3 Monaten war es nicht verwunderlich, dass mindestens 240 Häftlinge während der nur sieben-monatigen Bauzeit starben.

Nach der sehr interessanten Führung ging´s zum Mittagessen in eine Pizzeria, wo wir uns stärken konnten. Vor der Heimfahrt war noch Zeit zur freien Verfügung, die zum Flanieren am See oder einer Tasse Kaffee am schönen Bodenseeufer einlud.

Zurück in Gattnau hat der Chor den tollen Tag gemeinsam im Rössle ausklingen lassen.

Die nächsten Wochen wird sich der Chor intensiv auf das Adventskonzert am 1. Advent vorbereiten, das nach Corona endlich wieder stattfinden kann.