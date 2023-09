Ausflug der Schützenabteilung Kehlen

Letzten Samstag machte die Schützenabteilung Kehlen ihren großen Jahresausflug. Vor dem Schützenhaus trafen sich die Mitglieder und beschlossen dann, mit welchen Autos der Ausflug angefahren wird. Das Ziel war Illerbeuren, ins Bauernhof und Schützenmuseum. Bei herrlichem Wetter kam man nach etwa einer Stunde im Bauernhofmuseum an. An diesem Tag war auch der Handwerkertag und man konnte den Handwerkern live zuschauen bei ihren Berufen, wie etwa die Schmiede, Sägerei, Backhaus, Maurer, oder wie man ein Seil herstellt und vieles mehr. Auch die alten Bauernhäuser konnten alle besichtigt werden. Das Highlight für die Schützen war dann natürlich das Schützenmuseum, das seit einem Jahr erst in dieser Anlage integriert ist. Alle waren begeistert, wie toll es sich präsentierte — sehr sehenswert. Dabei verging die Zeit wie im Fluge und am Abend fuhr man wieder Heim nach Kehlen und versammelte sich noch zum Abschluss in dem Lokal „Zur alten Schussen“, um den schönen Ausflug der Kehlener Schützen ausklingen zu lassen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.