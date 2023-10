„Aus der Praxis für die Praxis!“ Dieses Motto prägte den Nachmittag der Besuchsdienstarbeit. Landesreferent Jürgen Kehrer, evangelische Kirche Württemberg, und die Mitarbeitenden der Besuchsdienste aus Eriskirch, Langenargen, Neukirch und Tettnang begegneten sich im Gespräch über den Besuchsalltag auf Augenhöhe. Jürgen Kehrer, selber lange in der Besuchsarbeit tätig, sammelte die Fragen und Nöte der Teilnehmenden und entwickelte im Dialog mit ihnen Lösungsmöglichkeiten und Anknüpfungspunkte für die weitere Arbeit.

Die besondere Beziehung in der Begegnung zwischen Besuchendem und Besuchten war ein zentraler Punkt des Austauschs. Unterschiede in der Herangehensweise bei Erstbesuchen oder Folgebesuchen wurden diskutiert.

Auch die Reaktionen und das Empfinden bei Abweisung durch den Besuchten nahm breiten Raum ein. Es zeigte sich, dass hier die Ansichten, was als Abweisung zu bewerten ist, weit auseinandergingen.

Jürgen Kehrer berichtete, wie er an Gespräche herangeht, betonte gleichzeitig, dass dies kein allgemeiner Leitfaden sein kann, höchstens eine Orientierung. Die Individualität des Besuchenden gibt den Ausschlag, welche Vorgehensweise letztendlich die richtige ist ‐ er oder sie muss sich in seiner beziehungsweise ihrer Haut wohlfühlen, nur so wird das Gespräch für beide Seiten ertragreich.

Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner berichtete von Rückmeldung besuchter Menschen, die durch Anrufe oder persönliche Gespräche diese Form der Gemeindearbeit wertschätzten.

Jürgen Kehrer berichtete dann noch von Überlegungen und Ansätzen, Besuche nicht nur anlassbezogen zu machen, sondern auch im Hinblick auf den Einsamkeitsbericht der Landesregierung, initiativ in den Kommunen durch Kirchengemeinden anzubieten.

Zum Abschluss schlug er noch einmal den Bogen zu den Anfangsworten von Martina Kleinknecht-Wagner: „Das größte Geschenk ist gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte, was ich geben kann, ist zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren.“

Diese dankte Jürgen Kehrer für seine Anregungen und warb für den Besuchsdienst mit den Worten: „Engagierte Frauen und Männer sind willkommen und eingeladen bei dieser wichtigen Aufgabe mitzumachen.“