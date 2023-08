Aufgeben kommt bei Weltgymnaestrada nicht in Frage

Die Gymnastikgruppe Klara Schweizer der Turnerschaft Friedrichshafen hat Anfang August in Amsterdam zum elften Mal an einer Weltgymnaestrada teilgenommen. Seit 1982 beteiligten sich die Frauen aktiv und ununterbrochen an den alle vier Jahre stattfindenden Weltgymnaestraden in ganz Europa. So waren sie auch 1991 bereits in Amsterdam und die schönen Erinnerungen sind unvergessen. Die Freude an der Bewegung und die stetige Herausforderung Neues zu erarbeiten und zu erlernen ist das, was die Gruppe seit 40 Jahren auszeichnet.

Eine Woche voll mit Vorführungen, Shows, Gala–Abenden und internationalen Begegnungen unter dem Motto „Turnen für Alle“ — das ist die Weltgymnaestrada. Die größte, nicht–kompetitive Breitensport–Veranstaltung der Welt.

Mit rund 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 50 Nationen begeistert sie nicht nur alle vier Jahre das Publikum, sondern steht auch für internationale und interkulturelle Begegnungen, Austausch und Freundschaften durch die gemeinsame Leidenschaft zum Turnen.

Aufgrund des verlorenen Gepäcks der Gruppe, konnten sie nicht ihre geplante Choreografie „Bewegungsformen mit integriertem Band“ auf der Show–Bühne vorführen, sondern zeigten kurzerhand eine andere Choreografie ohne Handgerät, welche vom Publikum mit viel Beifall honoriert wurde. Wie der Moderator auf der Bühne sagte „a gymnast never gives up“.

Mit vielen schönen Eindrücken und Erlebnissen, die den Teilnehmerinnen der Gymnastikgruppe in Erinnerung bleiben werden, kehrten sie aus Amsterdam zurück.