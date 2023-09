Auf Entdeckungstour im Hopfenmuseum

Am 12. September begann ein aufregender Tag für die kleinen und großen Entdecker aus dem Kindergarten Krumbach, die das Hopfenmuseum in Siggenweiler besuchten. Gemeinsam mit Frau Charlotte Müller tauchten die Kinder in die faszinierende Welt des Hopfens ein.

Mit strahlenden Augen und voller Neugier betraten die Kinder das Museum, das sich der Geschichte und Bedeutung des Hopfenanbaus widmet. Charlotte, die mit ihrem Wissen und ihrer liebevollen Art schnell das Interesse der Kinder weckte, konnte den Kindern und Erzieherinnen viele spannende Informationen vermitteln.

Die Kinder konnten die verschiedenen Exponate bestaunen, darunter historische Hopfenerntewerkzeuge, informative Schaukästen und Einblicke in den Vorgang der Hopfenpflückmaschine. Die Museumsleitung erklärte den Kindern geduldig, wie der Hopfen angebaut, geerntet und weiterverarbeitet wird. Die Krumbacher Kinder teilten ihr schon erworbenes Wissen in den persönlichen Gesprächen mit. Besonders beeindruckend war für alle die Plattform hoch über dem Hopfengarten. Hier konnten die Kinder die Hopfendolde direkt am Stock bewundern und das vom Hopfen erzeugte Lupulin in voller Pracht beschnuppern. Höhepunkt des Ausfluges war, dass alle Kinder die warme Hopfendarre besichtigen konnten und selbst einmal einen Hopfenstock, wie in früheren Zeiten, aufhängen durften.

„Es ist großartig zu sehen, wie die Kinder so begeistert von unserem Ausflug ins Hopfenmuseum sind“, so die Kindergartenleitung Linda Graf. „Die Verbindung zwischen Lernen und Spaß ist für die Entwicklung des kindlichen Lernens von entscheidender Bedeutung und solche Ausflüge ermöglichen es ihnen, die Welt in unserer heimischen Umgebung auf neue Weise zu entdecken.“

Der Besuch im Hopfenmuseum war zweifellos ein unvergessliches Erlebnis für die Kindergartenkinder aus Krumbach. Sie kehren mit vielen neuen Eindrücken und einem großen Erfahrungsschatz aus der Welt des Hopfens in den Kindergarten zurück. Der Ausflug war ein voller Erfolg und wird sicherlich noch lange in Erinnerung der kleinen Entdecker bleiben.