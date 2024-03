Auf der Suche nach den Handballtalenten von morgen

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach und die Volksbank Bodensee-Oberschwaben organisierten am Samstag, 16.03.24 einen Spieltag, bei dem begabte E-Jugend-Handballerinnen des Jahrgangs 2013 entdeckt werden sollten. Zu Gast in der Bodenseesporthalle waren an diesem Samstag die Nachwuchshandballerinnen des SV Tannau und des TSV Lindau.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken in Württemberg haben das Konzept im Jahre 2001 zusammen mit den Sportfachverbänden aus Fußball, Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis und Turnen aufgestellt (2009 auch Golf). Seit 2010 finden die VR-Talentiade-Veranstaltungen auch in diesen Sportarten in ganz Baden-Württemberg statt. Im bereits 24. Jahr der Kooperation begann die Veranstaltungsreihe nun mit der 1. Runde (VR-Talentiade-Sichtung).

Gefordert waren die beteiligten Spielerinnen nicht nur auf dem Spielfeld. Denn auch Geschicklichkeit, Kraft und Schnelligkeit wurden bei verschiedenen Koordinationsübungen bewertet. Am Ende erhielten alle Spielerinnen, die an diesem Talenttag dabei waren, im Auftrag der Volksbank Bodensee-Oberschwaben Medaillen und Urkunden überreicht und die gesichteten Talente werden in der 2.Runde (Bezirksentscheid) dabei sein.