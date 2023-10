Auf der Hütte in Frastanz und am Golm im Montafon

Am zweiten Oktober-Wochenende ging es für die Jungmusikanten des Musikvereins Laimnau auf die Hütte nach Frastanz. Nach einem bunten Unterhaltungsabend, bei dem der Spaß und das Miteinander im Vordergrund standen, erlebten die Jungs und Mädels am nächsten Tag ein abwechslungsreiches Programm am Golm im Montafon. Nach einer kurzen Wanderung um das Staubecken Latschau konnten sich alle im Waldseilpark so richtig austoben und die dort gebotenen Kletterrouten austesten. Von leicht bis anspruchsvoll ‐ jeder kam dabei auf seine Kosten. Doch das war nicht das einzige Highlight ‐ weiter ging es nach oben. Nach dem Ausstieg aus der Bergbahn ging es in den Rutschenpark. Wandern in teils anspruchsvollem Gelände und zwischendurch immer wieder spektakuläre Rutschen machten den Weg nach unten sehr kurzweilig. Der krönende Abschluss war sicherlich der 2,6 km lange Coaster ‐ mit Vollgas ging es wieder zur Talstation hinunter. In den strahlenden Gesichtern der Jungmusikanten konnte man die Freude aller ablesen. Nach einem weiteren gemeinsamen Hüttenabend bei Spaß und Spiel ließen alle das Wochenende ausklingen. Alle blickten auf einen rundum gelungenen Ausflug zurück, was zum Wiederholen einläd...

