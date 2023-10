Auf den Spuren des Barockmalers Andreas Brugger

Der Langenargener Barockmaler Andreas Brugger (1737‐1812) ist in Tettnang vor allem wegen seiner Werke im Neuen Schloss bekannt. Gleichwohl schmücken seine Fresken und Tafelbilder auch zahlreiche Gotteshäuser in Oberschwaben, im Allgäu und in Vorarlberg. Drei Kirchen im Tettnanger Hinterland hat der Förderkreis Heimatkunde besucht, um dort die Gemälde des Künstlers in Augenschein zu nehmen und etwas über die Gotteshäuser zu erfahren. In den Kirchen von Tannau, Krumbach und Bodnegg stellte Marguerite Wind die Werke Bruggers vor und Gisbert Hoffmann berichtete über die Baugeschichte und die übrige Ausstattung.

In Tannau schuf Brugger die Seitenaltarblätter und das Fresko im Chor. In Krumbach ermöglichte die Stiftung der Maria Theresia Förgin von Oberlochen die überaus vielfältige Ausstattung der Kirche mit dem 20 x 10 Meter großen Fresko im Langhaus, den Wandbildern mit den 14 Nothelfern und den Kreuzwegstationen. In der hoch über dem Ort gelegenen Pfarrkirche Bodnegg fertigte Brugger das prächtige Deckenfresko „Mariä Verkündigung“ und das Chorfresko „Anbetung des Lammes“. Mit seinen sakralen Werken hat der Künstler die Kirchenlandschaft Oberschwabens wesentlich geprägt.