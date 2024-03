ATC Graf Zeppelin FN ist so erfolgreich wie selten zuvor

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Amateur-Tanzsport-Clubs „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen versprach schon vorab interessant zu werden. Im Berichtsjahr 2023 wurde ein erfreulich aufwärts zeigender Trend bei den Mitgliederzahlen verzeichnet. Zudem bot der Verein eine ganze Reihe von Veranstaltungen an. Im Detail waren das die Ausrichtung der Landesmeisterschaften der Masters II und IV in den Standardtänzen und des 40. Internationalen Bodenseetanzfestes, eine Familienwanderung, die sich allerdings wetterbedingt auf eine gemütliche Einkehr reduzierte, das Minigolf-Turnier der Vereinsjugend, Workshops für Hobby- und Turniertänzer, das sommerliche Grillfest, eine Tanzveranstaltung im Herbst und eine Weihnachtsfeier.

Auch sportlich war das vergangene Jahr überaus erfolgreich. Das Training mit den Profitrainern und ehemaligen Weltmeistern Alona Uehlin und Anton Skuratov zahlte sich ganz offensichtlich aus. Die Gruppe der Turnierpaare wuchs nicht nur zahlenmäßig auf das Doppelte an, sie vervierfachte die Zahl ihrer Wettkampfstarts auf 111 und auch die der Medaillenplätze von 15 auf 60. Außerdem gewannen ATC-Turnierpaare insgesamt fünf Landesmeistertitel. Drei Paare (Hegner, Herrmann und Wölki) stiegen in die nächsthöhere Leistungsklasse. Das Standard-Tanzpaar Sabine und Ronald Hegner wurde für seine Erfolge mit dem Tanzturnierabzeichen in Bronze geehrt. Das Deutsche Tanzsportabzeichen (ein Äquivalent zum Deutschen Sportabzeichen des DOSB) legten im vergangenen Jahr zwölf Tänzerinnen und Tänzer ab. Hier hofft der Sportwart auf eine noch regere Beteiligung im neuen Jahr. Turnusmäßig stand die Hälfte des Präsidiums zur Neuwahl an. Für die nicht mehr kandidierende Margot Furitsch wurde Bernhard Richter als neuer Präsident des ATC gewählt. Auch die Festwartin Isabel Lang stand nach 10-jähriger Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Mit Sabine Hegner fand sich eine sehr gute Nachfolgerin. Bei den ebenfalls zur Wahl stehenden Funktionen der Schriftführerin (Anja Gierlich) und der Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit (Katrin Kosch) wurden die Amtsinhaberinnen wiedergewählt. In diesem Jahr plant der ATC wieder mehrere Veranstaltungen. Hervorgehoben seien das Int. Bodenseetanzfest in der Ludwig-Roos-Halle im April und der Gala-Ball im Graf-Zeppelin-Haus im Oktober. Auch ein neuer Tanzkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger ist ab September vorgesehen.