Endlich! Nach vielem Proben durften die 30 jugendlichen Spieler der Jugendgruppe der Laienspieler Meckenbeuren zeigen, was so alles in ihnen steckt, und Jung und Alt für „ARIELLE - die kleine Meerjungfrau“ begeistern. Am ersten Adventswochenende schillerten sie - in drei ausverkauften Aufführungen - in ihren Rollen und brachten die Unterwasserwelt am Riff zum Leuchten. Sie imitierten eindrucksvoll die Bewegungen und das Leben der Meerestiere und deren Rangeleien. Aber auch über Wasser, im Schloss des Königs, geht es sehr gediegen zu. Ein Hummer namens Sebastian zeigte als Chefkoch mit Bravour, dass französische Küche nicht unbedingt aus Fisch und Fleisch bestehen muss. Am Ende bekommt Arielle natürlich ihren Prinzen, und Meerestiere und Menschen bleiben ab sofort in Frieden und Freundschaft verbunden!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.