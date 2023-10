„Argentalelektrik Winfried Ruetz“ spendet 700 Euro

Einen Spendenscheck über 700 Euro haben Rita und Winfried Ruetz von „Argentalelektrik Ruetz“ in Oberlangnau an die neu gegründete Jugendkapelle Hiltensweiler/Achberg übergeben. Dies war zugleich die stolze Summe, die bei der diesjährigen Ausstellung „Handwerk trifft Kunst“ im aufgestellten Spendenkässle bei der Vernissage und Finissage zusammengekommen war. Entsprechend groß war die Freude bei den Jungmusikanten, war dies doch die erste Finanzspritze, die sie seit ihrer Gründung erfahren durften. Die beiden Jugendleiterinnen Vanessa Gindele und Anja Käs zeigten sich nach der kurzen Startphase sehr optimistisch und vielversprechend: „Schon unsere ersten Musikproben mit Jugenddirigent Lucas Zodel haben gezeigt, dass hier eigentlich alles bestens zusammen passt“, meinte Anja Käs vom Musikverein Achberg. Vanessa Gindele sah besonders in der Landkreis übergreifenden Zusammenarbeit mehrere Vorteile und freute sich über den Austausch unter den musikalischen Nachbarn. „Den Spendenbetrag werden wir gleich bei unserem gemeinsamen „Kennenlern-Hüttenwochenende“ für die Kameradschaftspflege einsetzen, waren sich alle Jungmusikanten einig. „Es freut uns, dass wir mit der Spende dieser jungen Truppe unter die Arme greifen und der neuen Jugendkapelle eine Starthilfe geben können“, sagte Winfried Ruetz bei der Spendenübergabe. Insgesamt zählt die neue Jugendkapelle Achberg-Hiltensweiler 25 Stammmusiker, die sich regelmäßig einmal die Woche zur Probe treffen. Auch die ersten gemeinsamen Auftrittstermine sind schon geplant: Am 11. November und am 10. Dezember werden die motivierten Jugendlichen jeweils die Jahreskonzerte ihrer Heimatkapellen eröffnen und sich damit offiziell der Öffentlichkeit vorstellen.

