Aquafitness und Spende stärken DLRG Tettnang

Die DLRG Ortsgruppe Tettnang feiert einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Ausbildungsarbeit. Raphael Danner, Leiter Ausbildung der DLRG Tettnang, hat am 13. August den Aquafitnesskurs nach acht Kurstagen mit großem Erfolg abgeschlossen. Die hervorragende Qualität seiner Arbeit fand bei den Teilnehmern einhellige Zustimmung und Lob, was sich in positiven Bewertungen niederschlug.

Die positive Resonanz und Raphaels Engagement blieben nicht unbemerkt. Der örtliche Lions Club, eine gemeinnützige Organisation mit dem Leitbild „we serve“, hat die Leistungen von Raphael und der DLRG Tettnang gewürdigt. Insa Boolzen, Mitglied des Lions Clubs, erkannte die Möglichkeit, die DLRG Tettnang auch zukünftig zu unterstützen, insbesondere bei der Fortführung von Aquafitnesskursen.

In einer großzügigen Geste überreichte der Lions Club der DLRG Tettnang eine Spende in Höhe von 500 Euro. Diese finanzielle Unterstützung wird dazu beitragen, die Aquafitnessausrüstung zu erweitern und zu verbessern, um den hohen Standard der Kurse aufrechtzuerhalten.

Die DLRG Tettnang bedankt sich für die großzügige Unterstützung des Lions Club und freut sich auf die kommenden Jahre mit weiteren Aquafitness–Angeboten.