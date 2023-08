Andacht in Hungersberg an Mariä Himmelfahrt mit Pater Alfred

Zahlreich sind die Besucher an Mariä Himmelfahrt wieder zur Andacht und Weihe der Kräutersträuße mit Pater Alfred nach Hungersberg gekommen. Mit seinen Worten nahm Pater Alfred alle mit, ging auf die Fähigkeiten jedes einzelnen ein und schloss so den Kreis zum Glauben an Gott. Anschließend segnete Pater Alfred zahlreiche Kräutersträuße. Zum einen, die vom Kapellenteam gebundenen bunten Kräutersträuße die anschließend gegen eine Spende abgegeben wurden, sowie die vielen Kräutersträuße, die von Besuchern mitgebracht wurden.

Umrahmt wurde die Andacht von der Blasmusikformation „Schippe 7“ mit Kirchenliedern und einer gefühlvollen Ballade, fein gespielt. Und zum Abschluss, wie in Hungersberg üblich, sangen alle gemeinsam das Lied „Segne Du Maria“.

Beim anschließenden gemütlichen Hock wurde das zehnjährige Bestehen der Hof– und Pilgerkapelle gefeiert. Der Gastgeber bedankte sich bei allen, die am Bau der Kapelle beteiligt waren und erzählte dazu kleine Anekdoten. Vom Architekten über die Zimmerleute samt Auszubildenden, Kapellenbaumeister, Bauteam, dem ältesten Handwerker am Bau, den Schreinern, Elektriker, dem Maler bis zum Künstler Stefan Winter, der die Wandbilder malte. Und von der Musikkapelle Brochenzell, die die Bewirtung und musikalische Gestaltung bei der Einweihung übernommen hatte. Ebenso bei Pater Alfred, der damals die Segnung der Kapelle vornahm. Alle Anwesenden der Erwähnten erhielten zur Erinnerung eigens gefertigte Krüge mit einer Zeichnung der Hof und Pilgerkapelle. Zur Unterhaltung spielte Blasmusik vom Feinsten mit „Schippe 7“ sowie eine Stimmungseinlage durch die Boygroup aus Ravensburg — „7 Schwoba“.

Zum Schluss bedankte sich Wagner besonders beim Helferteam und Ministrantin, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Ebenso bei allen Musikanten, Besuchern und Spendern. Der Gesamterlös der Veranstaltung geht an den Verein „Musik hilft Menschen“ zur Unterstützung von Kindern in Not hier in der Region Bodensee–Oberschwaben.