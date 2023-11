Alzheimer: Jede Geschichte ist individuell

Über das Thema Alzheimer wird oft das Deckmäntelchen der Verschwiegenheit ausgebreitet. Dennoch ist das Interesse am Thema groß, wie sich bei der Lesung von Julia Kohler zeigte. Die Autorin stellte vor zahlreichen Gästen ihr Buch „Pipapo ‐ meine Mama hat ‘nen Vogel“ in der Tagespflege des Franziskuszentrums Friedrichshafen der Stiftung Liebenau vor.

Erfahrungsgemäß sterben Menschen im Schnitt sieben Jahre nach der Diagnose Alzheimer. So auch die Mutter von Julia Kohler. „Sieben krasse Jahre“, schob Julia Kohler nach. Doch auch die sieben Jahre „davor“ waren schlimm. Bis heute wisse sie nicht, welche Phase die schlimmere war.

Ihre 15 Kapitel teilte sie in „Davor“ und „Danach“, also die Zeit vor und nach der Diagnose, und beschrieb, wie sich die Krankheit nach und nach in das Leben der Mutter und der gesamten Familie einschlich. Sie beschrieb gleichzeitig ihr eigenes Gefühlschaos, als die Mama von sich aus das Autofahren, die geliebte Mobilität, aufgab, wenn sie nicht mehr liebevoll Plätzchen backte zu Weihnachten, wie sie es zuvor immer mit Hingabe tat. Irgendwann war das Lieblingsessen der Mutter fast ausschließlich Quark. Diese Eintönigkeit führte die Tochter auf Gleichgültigkeit und Desinteresse der Mutter zurück. Sie selbst fühlte sich oft beschämt, immer wieder wütend und auch ahnungslos.

Irgendwann habe sie die Mutter in eine Seifenblase gesteckt, um das „echte“ Leben so gut es ging von ihr fernzuhalten. Doch wäre es nicht viel leichter, wenn das Thema salonfähig wäre, wie ein verknackster Knöchel? So erfuhren die Gäste von der Einsamkeit der Tochter, wie die Mutter stetig die Worte verlor, mehr und mehr in Phrasen redete und irgendwann jeden Satz mit „Pipapo“ beendete. Sie hörten von der wiederkehrenden Wut, der diffusen Ahnung und dem schlechten Gewissen der Tochter. Die Gäste erlebten fast hautnah die ersten Anzeichen und die Diagnose Alzheimer, das Dahinsiechen und das Sterben der Mutter mit.

Die Anwesenden dankten der Autorin für ihre ungeschminkte Offenheit. Die Leiterin der Tagespflege im Franziskuszentrum, Verena Fischer, sprach Julia Kohler ebenfalls ihren Dank aus. Sie wünsche sich auch, dass mehr über das Thema Alzheimer geredet und in der Öffentlichkeit bekannt wird. Außerdem ermunterte sie die Gäste bei Bedarf auf professionelle Hilfe zurückzugreifen.