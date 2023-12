Aktion Weihnachtsfreude

In dieser Zeit des Jahres, in der wir uns auf das Fest der Liebe vorbereiten, ist es besonders wichtig, an diejenigen zu denken, die weniger Glück haben als wir. Die Schülerinnen und Schüler der Realschule Tettnang haben sich auch in diesem Jahr dazu entschlossen, rumänischen Kindern in Not eine besondere Weihnachtsfreude zu bereiten. Sie haben fleißig Pakete gepackt, gefüllt mit Spielzeug, Kleidung, Süßigkeiten und anderen nützlichen Dingen. Gesammelt wurden 61 Pakete, die an Herrn Rossa von den fleißigen Helfern und der Religionsfachschaft übergeben wurden.

Die ,,Aktion Weihnachfsfreude“ der Organisation Hoffnung.org ist ein wunderbares Beispiel für Solidarität und Mitgefühl. Die Schülerinnen und Schüler haben nicht nur ihre Zeit und Energie investiert, sondern auch ihre eigenen Ressourcen genutzt, um anderen zu helfen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie junge Menschen sich für das Wohl anderer einsetzen und Verantwortung übernehmen.