Ailinger Turnerinnen überzeugen beim Heimwettkampf

Nach einem Jahr Pause durfte die TSG am Samstag, 14. Oktober, endlich wieder einen Heimwettkampf in der Kreisliga ausrichten. Voller Vorfreude eröffnete die Ailinger Mannschaft den ersten Durchgang in der Kreisliga B und stellte ihr Können unter Beweis. Leider musste die Mannschaft im Vorfeld einige verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle erleiden, sodass kurzerhand die eigentliche Trainerin Tabea Merl die Mannschaft um Meike Meyer, Jade Werkmann, Alissa Rubcov, Theresa Hartwich und Fritzi Schulze am Stufenbarren unterstützte. Dennoch bewiesen die Mädchen, dass sie auch in kleiner Besetzung zu den besten Turnerinnen in dieser Liga gehören.

Bereits am ersten Gerät Stufenbarren zeigten die Mädchen blitzsaubere Übungen, sodass sie sich an diesem Gerät knapp 2 Punkte Vorsprung vor den anderen sieben Mannschaften sichern konnten. Weiter ging es am Balken, an welchem die Turnerinnen leider keinen guten Tag erwischten. Mit einigen Stürzen in der Wertung mussten sie den großen Vorsprung wieder abgeben, sodass es zur Halbzeit sehr spannend wurde. Am Boden zeigten alle 5 Mädchen wiederum ausdrucksstarke Übungen und gewannen auch dieses Gerät deutlich vor den anderen Mannschaften. Leider lief es am letzten Gerät Sprung wieder etwas schlechter, sodass sich die Mannschaft am Ende des Tages ganz knapp mit vier Zehntel Abstand dem TV Weingarten geschlagen geben musste.

Doch auch in den Einzelwertungen zeigten die Mädchen starke Leistungen. Jade Werkmann und Theresa Hartwich platzierten sich unter allen Turnerinnen auf dem 4. Platz in der Gesamtwertung. Tabea Merl und Jade Werkmann erreichten den jeweils 3. Platz am Stufenbarren. Am Boden konnte sich Jade Werkmann den 3. Platz sichern und Theresa Hartwich erzielte sogar die Tagesbestwertung.

Mit diesem guten Gefühl geht es nun für die Mannschaft mit den Trainern Ayke van Bruggen und Vanessa Pfadler in die finale Phase der Wettkampfvorbereitung, sodass der letzte Wettkampf am 19. November in Pfullingen hoffentlich genauso erfolgreich wird.