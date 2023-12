Ailinger Turnerinnen gelingt die Sensation

Bereits im Sommer dieses Jahres feierte die erste Mannschaft der Ailinger Turnerinnen den Aufstieg in die Landesliga. Damit konnten sie nun das dritte Mal in Folge aufsteigen und bewiesen damit, dass der südlichste Teil des Schwäbischen Turnerbundes nicht zu unterschätzen ist. Nun zog auch die zweite Mannschaft nach. Im Kampf gegen sieben andere Mannschaften zeigten die Mädchen an beiden Wettkampftagen starte Übungen und konnten sich damit gegen die Konkurrenz durchsetzen. Am finalen Wettkampftag in Pfullingen sicherten sich Tabea Merl, Theresa Hartwich, Finja Köhl, Fritzi Schulze, Alissa Rubcov, Meike Meyer, Jade Werkmann und Janika Braunger den Direktaufstieg in die Kreisliga A.

Dass gleich beide Mannschaften einen Aufstieg feiern können, macht die Trainer Vanessa Pfadler, Ayke van Bruggen und Tabea Merl mächtig stolz. Dreimal die Woche trainieren sie mit ihren Turnerinnen in verschiedenen Hallen und fördern die 25 Mädchen mit individuellen Trainingsplänen. Seit der Schließung der Arena im Jahr 2020 sind die Trainingsbedingungen allerdings deutlich schlechter geworden und bringen sowohl die Trainer als auch die Turnerinnen regelmäßig an ihre Grenzen.

Nicht nur, dass wertvolle Trainingszeit durch das aufwendige Auf- und Abbauen der Geräte entfällt; auch die unverzichtbare Schnitzelgrube fehlt im regelmäßigen Training. Schwierige Elemente können nicht mehr abgesichert in der Schaumstoffgrube geübt werden, sondern müssen direkt in den Stand geturnt werden. Für die Zukunft hoffen alle gemeinsam auf eine schnelle Entscheidung zur Lösung der Hallenproblematik, sodass die Ailinger Talente weiterhin beweisen können, wie viel Können hier vom Bodensee kommt.