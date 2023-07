Ailinger Turnerinnen gelingt die Sensation

Am Wochenende 15./16. Juli fand der dritte und letzte Wettkampftag der Bezirksliga in Spaichingen statt. Bereits an den vergangenen beiden Wettkampftagen konnten die Neuaufsteiger überzeugen und sicherten sich den jeweils ersten Platz. Und doch wusste die Mannschaft aus Sophia Steinmann, Lina Frei, Carolin Riegger, Julia Abt, Romy Butz, Ann–Sophie Miller, Jasmin Eisfeld, Anna Schneider, Selina Gerhardt, Malia Ense und Elina Dubovik nicht, wie der dritte Wettkampf verlaufen würde.

Begonnen wurde am Sprung, dem bekanntlich schwächsten Gerät der Ailinger. Trotz guter Sprünge setzten sie sich erst einmal auf den fünften Platz. Dennoch ging es mit guter Laune an das nächste Gerät Stufenbarren. Gewohnt souverän überzeugten die Mädchen an diesem Gerät und konnten hierbei knapp 4 Punkte wiedergutmachen. Mittlerweile auf den zweiten Platz geklettert ging es für die Turnerinnen weiter zum Schwebebalken. Am Zittergerät von gerade einmal 10cm Breite kann vieles passieren; doch auch hier bewiesen die Ailinger wieder einmal starke Nerven und konnten erneut wichtige Punkte sammeln. Weiter auf Erfolgskurs ging es zum letzten Gerät Boden. Obwohl dies normalerweise eher zu den schwächeren Geräten zählt, waren die Mädchen dieses Mal angetrieben vom Siegeswillen und zeigten als letzte Mannschaft an diesem Tag ihre ausdrucksvollen Übungen auf ihre selbstgewählte Musik. Im Team feuerten sie sich gegenseitig an und sorgten so für eine grandiose Stimmung in der über 30 Grad heißen Sporthalle. Mit der letzten Übung war klar, dass die Turnerinnen sich erneut den Tagessieg mit fast 6 Punkten Vorsprung sicherten und somit direkt in die Landesliga aufsteigen.

Das Trainerduo Vanessa Pfadler und Ayke van Bruggen konnten nicht stolzer sein und jubelten zusammen mit dem Team. Jetzt heißt es nochmals ordentlich trainieren und die Übungen aufstocken, damit sich das Team auch nächstes Jahr in der Landesliga beweisen kann.

Es ist nun das erste Mal in der Ailinger Geschichte, dass die Jungs und Mädchen in der gleichen Ligaebene, der Landesliga, turnen.