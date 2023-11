Ailinger D-Jugend ist Meister

Beim Finale der oberschwäbischen Nachwuchsliga im Geräteturnen erturnte sich die Ailinger D-Jugend den Meistertitel. Die Junioren wurden Vizemeister.

Den Wettkampftag eröffnete die E-Jugend. Die Ailinger kämpften mit drei weiteren Mannschaften um den Bronzeplatz. Trotz einer fast fehlerfreien und starken Vorstellung hatten Tim Meyer, Jin Frank, Timo Stärk, Nikita Muratov und Leonardo Serrano am Ende das Glück nicht auf ihrer Seite. Es fehlte der Hauch von 1 Punkt, um in der Tageswertung einen Platz besser zu sein und statt Fünfter am Ende Dritter in der Gesamtwertung zu sein. Auch das zweite Team mit den jüngsten Ailinger Turner hat die Erwartungen mehr als übertroffen. Gegen die älteren Turner gelang Adrian Keil, Ilian Sommer, Julius Oelhaf, David Rubcov und Benno Stelzel mit dem 6. Platz eine gelungene Premiere. Meister wurde der TV Eisenharz.

Klarer waren die Verhältnisse in der D-Jugend. Das Ailinger Team mit Justin Adam, Manuel Schweizer, Jan Wirsum, Ley Frank und Jonas Wiest konnte sich nochmal steigern und ließen nichts anbrennen. Mit ihrem geschlossenen und starken Teamergebnis gewannen sie souverän auch den dritten Wettkampf. Die TSG ist somit ungeschlagen und verdient oberschwäbischer Meister.

In der C-Jugend ging es um die Plätze zwei bis vier ebenfalls sehr eng zu. Bei jedem Wettkampftag lag ein anderes Team besser. Ailingen startete in einer Wettkampfgemeinschaft mit Baienfurt und Ravensburg. Trotz einer guten Vorstellung mussten Sebastian Oelhaf, Max Krause, Lenz Oldenkotte, Alexander Guth, Jonas Stelzel und Nikola Wagenseil sich mit Rang 4 begnügen und verpassten äußerst knapp den Sprung aufs Podest.

Im letzten Durchgang lieferten sich die Ailinger Junioren ein spannendes Duell mit dem TV Eisenharz. Nach ständigen Führungswechseln entschieden die Allgäuer den Wettkampf knapp mit 159,6 : 156 und somit auch die Meisterschaft für sich. Die Vizemeisterschaft ist für Kilian Schulz, Maximo Monuz, Philipp Obermayr, Silas Braunger sowie Timo und Marian Traub ein toller Erfolg, der so im Vorfeld nicht zu erwarten war.