Zehn Taekwondo-Meister kommen aus Ailingen

Zehn Kämpferinnen und Kämpfer des Vereins Taekwondo Ailingen dürfen sich baden-württembergische Meister nennen. Bei dem Wettkampf in Biberach traten insgesamt etwa 300 Sportlerinnen und Sportler an. Neben den zehn Goldmedaillen errangen die Ailingerinnen und Ailinger zudem vier Silber- und vier Bronzemedaillen.

„Die gesamte Mannschaft hat eine super Leistung gebracht. Sie können wirklich stolz sein“, sagt Trainerin Jessica Dick, die das Team gemeinsam mit Ewald Glesmann, Nico Pinkes und Vanessa Hoge-Natale vor Ort gecoacht hat.

In der Mannschaftswertung schaffte es der Verein auf Platz fünf. Und das obwohl für diese Wertung nur Siege in der Leistungsklasse 1 gezählt werden. In der Klasse treten Sportlerinnen und Sportler mit fortgeschrittenen Gürteln an. In Ailingen waren das an diesem Tag nur sieben von 19 Teammitgliedern, und dennoch war die Leistung stark genug für den fünften Platz.

Leandro Caspari revanchiert sich

Einer davon war Leandro Caspari. „Er war bei diesem Turnier richtig gut drauf“, sagt Dick. Taktisch klug wehrte er zahlreiche Angriffe seiner Gegner ab, um dann im richtigen Moment selbst die Lücken in der Abwehr zu nutzen. Im Finale stand er einem Stuttgarter gegenüber, gegen den er sich bei den württembergischen Meisterschaften zuletzt geschlagen geben musste. Umso spannender machten die beiden den Kampf um Gold. „Leandro stand unter großem Druck und es war zwei Runden sehr knapp“, sagt Dick. In den letzten Minuten machte der Ailinger dann aber die entscheidenden Punkte und sicherte sich Gold.

Daryna Hontar, Aaron Schindele und Ayanour Koundoussi haben sich ebenfalls den Sieg gesichert. Mit zahlreichen Kick-Kombinationen holten sie das erste Mal in ihrer Karriere Gold. Für Koundoussi war es sogar das erste Turnier überhaupt.

Der Ailinger Dennis Thamm bestätigte seine starke Form. „Schon die gesamte Saison über ist er super motiviert und traut sich viel“, sagt Dick. Seine gedrehten Kicks brachten ihm die entscheidenden Punkte und Thamm setzte seine Siegesserie mit einer weiteren Goldmedaille fort.

Seine Teamkollegen Lorina Caspari und Ilias Bensada waren ebenfalls nicht zu stoppen. Lorina Caspari ließ ihrer Gegnerin nicht einmal Raum für Konter.

Besonders hervorstach auch Giuseppe Crimi. „In allen drei Kämpfen setzte er präzise und sofort die Tipps seines Coaches um. Er war taktisch unglaublich stark“, sagt Dick.

Das sind die Ergebnisse:

Gold: Ilias Bensada (Jugend B bis 45 Kilogramm), Lena Bongartz (Jugend C ab 57 Kilogramm), Leandro Caspari (Jugend A bis 63 Kilogramm), Lorina Caspari (Jugend C bis 39 Kilogramm), Giuseppe Crimi (Jugend B bis 41 Kilogramm), Daryna Hontar (Jugend C bis 32 Kilogramm), Miriam Kinzig (Jugend A bis 55 Kilogramm), Ayanour Koundoussi (Jugend C bis 57 Kilogramm), Aaron Schindele (Jugend B bis 33 Kilogramm) und Dennis Thamm (Jugend C bis 32 Kilogramm).

Silber: Nasim Bensada (Jugend C bis 35 Kilogramm), Firas Koundoussi (Jugend C bis 43 Kilogramm), Vito Merlicco (Jugend D bis 26 Kilogramm) und Amalia Thamm (Jugend B bis 51 Kilogramm).

Bronze: Alessio Caspari (Jugend B bis 57 Kilogramm), Susana Chen (Jugend C bis 27 Kilogramm), Alexander Graf (Jugend C bis 35 Kilogramm) und Hanna Schuchardt (Jugend D bis 24 Kilogramm).