Verlegungswunsch abgelehnt: Ailingen-Kluftern verliert kampflos

Dass der nicht gerade üppige Kader der SG Ailingen-Kluftern eine schwere Saison bescheren könnte, hatte Coach Hermann-Josef Altwicker bereits im Vorfeld angemerkt. Aber er rechnete nicht damit, dass ihn die Realität seiner Worte so schnell einholen würde: Nach vielen Absagen konnte die SG am Sonntag nicht bei der MTG Wangen III antreten und haben die Partie in der Handball-Bezirksklasse damit kampflos verloren.

Altwicker flüchtet sich in Ironie

Am Freitag meldeten sich zu den schon fünf fehlenden Handballern drei weitere Spieler mit grippalen Infekten ab. Die SG-Verantwortlichen informierten umgehend die spielleitende Stelle, mit der Bitte um Verlegung. Die Anfrage wurde allerdings negativ beantwortet unter Verweis auf die Regularien ‐ eine Verlegung muss unter Benennung eines Ausweichtermins bis donnerstags 23.59 Uhr bei der spielleitenden Stelle beantragt werden. SG-Trainer Altwicker flüchtete sich in Ironie und meinte, dass er in Zukunft versuchen werde, freitags erkrankte Spieler, spätestens am Donnerstag bis 23.59 Uhr in einer etwaigen Anfrage unterzubringen.

In erster Linie hofft er aber nun, dass sich die Lage wieder ein wenig entspannt, um das Heimspiel gegen die SG Burlafingen/Ulm (Samstag, 16 Uhr) austragen zu können.