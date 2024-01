TSV Meckenbeuren II bezwingt Ailinger Reserve

Zum Auftakt der Rückrunde in der Tischtennis-Kreisliga A II am Samstag hat die zweite Herrenmannschaft der TSG Ailingen die erwartete Niederlage gegen den Tabellenzweiten TSV Meckenbeuren II kassiert. 6:9 hieß es am Ende im Vergleich zwischen dem Fünft- und dem Zweitplatzierten. „Unsere Leistung war okay. Ich denke, mit ein bisschen Glück wäre ein Unentschieden drin gewesen. Meckenbeuren hat eine sehr starke und ausgeglichene Mannschaft. Unsere Punkte für den Klassenerhalt müssen wir gegen andere Teams holen“, bilanziert TSG-Teamchef Gunnar Flotow.

Ailinger Herren spielen gegen „Wundertüte“

Ernst wird es ab Samstag auch wieder für die erste Herrenmannschaft der TSG Ailingen, die mit einem Auswärtsspiel beim SC Staig II in die Rückrunde der Landesliga startet. „Prognosen gegen diesen Gegner sind sehr schwierig, da man nie weiß, mit welcher Aufstellung Staig antritt. Das ist eine echte Wundertüte“, sagt Teamchef Daniel Molzberger. Staig belegt derzeit Rang drei mit 10:6 Punkten, Ailingen liegt nur knapp dahinter mit 9:7. Spielbeginn ist um 18 Uhr in Staig.

Ebenfalls mit einem Auswärtsspiel steigt am Samstag um 10 Uhr Ailingens Damenmannschaft in die Rückrunde ein. In Deuchelried sind die Gastgeberinnen, die mit 12:4 Punkten die Landesliga-Tabelle anführen, favorisiert. Chancenlos sind die Ailingerinnen bei der zweiten Mannschaft des Gegners aber nicht - im Hinspiel unterlagen sie nur knapp mit 6:8.