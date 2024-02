TSG Ailingen verschafft sich etwas Luft

Erfolgserlebnis für die Herren I der TSG Ailingen: Mit einem 9:4-Sieg beim SSV Ulm II hat der Tischtennis-Landesligist den Abstand zur Abstiegszone ein wenig vergrößert. „Wir waren schon ein bisschen unter Druck. Deshalb war dieser Sieg sehr wichtig. Jetzt können wir den Blick wieder nach oben richten“, sagte Teamkapitän Daniel Molzberger nach der Partie, die trotz des klaren Ergebnisses mehr als drei Stunden dauerte.

Famoser erster Einzeldurchgang

Während es in den Doppeln wie üblich etwas hakte, legten die Ailinger mit einem famosen ersten Einzeldurchgang und fünf Siegen den Grundstein zum Sieg. Die Ulmer schafften zwar beim Stand von 4:6 noch einmal den Anschluss, Daniel Molzberger, Sandor Spieß und Dirk Joos machten jedoch im Anschluss alles klar.

Ailingen belegt mit 11:9 Punkten den vierten Platz in der Tischtennis-Landesliga und kann die nächste Aufgabe etwas gelöster angehen: Am Samstag steht das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SV Deuchelried II an. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Alle anderen Ailinger Aktiventeams sind an diesem Tag spielfrei.