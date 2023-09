TSG Ailingen vermeidet Fehlstart in die Saison

Der Landesliga-Auftakt der Ailinger Tischtennisherren lässt sich im Prinzip mit wenigen Worten zusammenfassen: Fehlstart gerade noch vermieden. Am Samstagabend unterlagen die Ailinger dem SV Deuchelried II mit 6:9, tags darauf gelang ihnen gegen den SSV Ulm II eine famose Aufholjagd und ein 9:7-Sieg.

„Das war unter dem Strich nicht ganz das, was wir uns fürs Wochenende vorgenommen hatten. Unsere Erwartungen gegen einen Aufsteiger beziehungsweise einen letztjährigen Relegationsteilnehmer waren natürlich höher“, sagte Clubmanager Gunnar Flotow. Er stellte klar: „Wir müssen im Training noch viel arbeiten, vor allem an den Doppeln. Positiv war dagegen, wie die Mannschaft nach dem 0:5-Rückstand gegen Ulm Moral bewiesen und das Spiel noch gedreht hat.“

Ailinger Schlussdoppel lässt nichts anbrennen

Gegen Aufsteiger SV Deuchelried II gestalteten die Ailinger bis zum Stand von 6:6 das Spiel offen, bevor ihnen am Ende die Luft ausging. Am Sonntagmorgen, als der SSV Ulm II zu Gast in der Rotachhalle war, drohte nach einem 0:5-Rückstand die nächste Niederlage. Sandor Spieß, Dirk Joos und Christian Hecht brachten Ailingen jedoch wieder heran und nach einem starken zweiten Einzeldurchgang mit fünf Siegen stand es 8:7 ‐ das Schlussdoppel musste die Entscheidung bringen. In dieser Partie zeigten sich Alfred Iberl und Dirk Joos sehr konzentriert und ließen beim 3:0-Sieg nichts anbrennen. Die Herren I können sich nun erst einmal drei Wochen auf die Trainingsarbeit konzentrieren, denn das nächste Spiel steht erst am Sonntag, 8. Oktober, auf dem Programm.

Am Samstag, 23. September, steigt die zweite Herrenmannschaft in die Saison ein. Das Team, das in die Kreisliga A aufgestiegen ist, erwartet um 18 Uhr den SV Vogt III in der Rotachhalle. „Das Saisonziel lautet Konsolidierung und dann schauen wir mal weiter“, sagt Flotow.