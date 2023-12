Die TSG Ailingen trauert um ihren langjährigen Vereinsvorsitzenden und Macher: Hans-Peter Talge ist am 22. Dezember im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben. Er stand fast 13 Jahre an der Spitze von Friedrichshafens zweitgrößtem Mehrspartenverein und brachte in dieser Zeit wichtige Projekte auf den Weg.

Der 66-Jährige hatte ein großes Herz für die Fasnet und engagierte sich stark für die Narrenzunft Ailingen (NZA). Der „Vize“, wie er von allen genannte wurde, wird von seinen Weggefährten als unermüdlicher Schaffer im Ehrenamt gewürdigt.

„Vize“ beim Tischtennis

Den Spitznamen „Vize“ trug Hans-Peter Talge seit seiner Kindheit. Damals spielte er oft mit Jungs aus der Nachbarschaft um den inoffiziellen Titel Tischtennismeister der Siedlung. „Er wurde immer Zweiter“, erzählt Michael Fischer, der zweite Vorstand der TSG Ailingen.

„Mit Vize verliert die TSG Ailingen mit seinen zehn Abteilungen einen Vorstand, welcher das Steuerrad in die Hand nahm und den Verein lenkte“, sagt Fischer weiter. Seine unnachahmliche Art, Themen anzupacken und auch anzusprechen, nicht nur populäre Entscheidungen zu treffen, prägten den Verein. „Er war ein Netzwerker und brachte dies nicht nur zum Wohle der TSG ein.“ Durchaus hätten auch andere Vereine aus dem Stadtgebiet von seinem Talent und Handeln profitiert.

Außergewöhnliches Engagement

Talge war bei der TSG der omnipräsente Macher: Ob bei Fußballspielen, beim Stammtisch der TSG Senioren oder den Montagskickern, bei den Handballern, den Turnern oder auch Keglern, der Vize war überall anzutreffen. Der fast tägliche Gang zum TSG-Sportgelände oder zur Geschäftsstelle zeigte seine starke Identifikation mit dem Verein.

Hans-Peter Talge, der langjährige Vorstand der TSG Ailingen, ist am 22. Dezember gestorben. (Foto: Archiv )

Der 66-Jährige legte großen Wert auf das Ehrenamt „und konnte sehr ungemütlich werden, wenn dieses mit Füßen getreten wurde oder durch zusätzliche Restriktionen erschwert wurde“, sagt Fischer. Die TSG Ailingen verliere mit ihm einen Vorstand, der sich außergewöhnlich engagierte und für den Verein eintrat.

Sportheim gebaut

Hans-Peter Talge war 48 Jahre lang Mitglied bei der TSG, von 1992 bis 1996 Hauptkassierer und seit 2011 Vorstand. Er war lange Jahre aktives Mitglied der Hobby-Fußballgruppe „Dream Teams XXL“ und der Abteilung Tennis. In seiner Zeit als Hauptkassierer wurde unter anderem das heutige Sportheim erbaut. Er bildete damals mit dem ehemaligen Ortsvorsteher Rainer Kapellen die Vorstandschaft der TSG Ailingen.

Jubiläum mit Renovierung

In der fast 13-jährigen Amtszeit als Vorstand wurden viele wegweisende Projekte und Aufgaben bewältigt. Talge hatte maßgeblichen Anteil am Erwerb und am Umbau des Hauses für die Ski & Bergfreunde in Partenen, an der Renovierung des Kunstrasenplatzes, dem Neubau der Schulsporthalle, an Neugestaltung und Erweiterung des Sportgeländes.

In diesem Jahr war Talge maßgeblicher Gestalter des Jubiläums „75 Jahre TSG Ailingen“ sowie der damit verbundenen Renovierung des Sportheims und dessen Umfeld. Gefragt nach den Highlights bei der TSG sagte Talge im Juni im Interview mit der SZ: „Und in diesem Jahr ist natürlich der ganz große Höhepunkt das sanierte Sportgelände mit zwei Trainingsfeldern unterhalb der Beachvolleyballanlage und dem Stadionplatz.“

Alltägliche Aufgaben

Talge kümmerte sich aber auch um die alltäglichen Aufgaben bei der TSG: Wasserschäden beseitigen, Renovieren von Dusch- und Umkleidebereichen, Arbeiten am und um das Sportheim, Reparaturen, die fast täglich anfallen und vieles mehr. Er sei immer voran gegangen, sagt Fischer, frei nach seinem Motto: „Man kann nichts von anderen erwarten, wenn man nicht selbst bereit ist, voranzugehen“.

Seit 1975 bei der Narrenzunft

„Sein Herz schlug immer für die Fasnet und die Narrenzunft Ailingen“, sagt Jochen Meschenmoser über Hans-Peter Talge. Den früheren Zunftmeister der NZA verbinden 50 Jahre der Zusammenarbeit und Freundschaft mit dem „Vize“ im Ehrenamt für die Fasnet und die Zunft. „Mich selbst hat die Nachricht von seinem Tod sehr berührt und betroffen gemacht“, sagt Meschenmoser.

Ali-Gero! Jochen Meschenmoser (links) und Hans-Peter Talge verband eine lange Freundschaft rund um die Narrenzunft Ailingen. Jetzt ist Talge gestorben. (Foto: SZ-Archiv )

Talge war seit 1975 Mitglied bei der NZA, seit 1985 engagierte er sich aktiv in der Vorstandschaft (Zunftrat), von 1987 bis 1996 war er Veranstaltungswart. Er kümmerte sich um die Organisation sämtlicher Veranstaltungen. „Dass ihm diese Rolle förmlich auf den Leib geschnitten war, bewies er immer wieder“, sagt Meschenmoser über gelungene Dorffeste, Zunftjubiläen oder Narrensprünge. Und: „Kein Gast musste Angst haben, zu verdursten oder zu verhungern.“

Zunftstube war sein Projekt

Von 1996 bis 2008 war Talge Vizezunftmeister. „Seinen größten Verdienst um die Zunft erwarb sich Vize beim Bau der neuen Zunftstube“, sagt Meschenmoser. „Es war sein Kind und mit sehr viel Engagement und Herzblut verfolgte er dieses Ziel vehement“. Planung, Absprachen mit der Stadt, Sponsorensuche, Handwerker - „alles lief über seinen Schreibtisch“.

Talge sorgte dafür, dass der ehrgeizige Zeitplan eingehalten werden konnte, die Einweihungsfeier stieg am 3.Oktober 1998. Der 66-Jährige hat viele Jahre als Zunftball-Moderator die Gäste mit Witz und Charme durch das Programm geführt und organisierte die Bewirtung in der neuen Zunftstube.

Ausgezeichnet vom ANR

Vom Alemannischen Narrenring (ANR) wurde Talge für seine Verdienste rund um die Zunft und das Brauchtum mehrfach ausgezeichnet: 1987 bekam er den Hästrägerorden, 2002 den Verdienstorden und 2004 den Hästrägerorden mit Silberkranz. Bei der NZA wurde er zum Ehrenzunftrat ernannt. Talge war außerdem stellvertretender Vorstand beim Stadtverband Sporttreibender Vereine Friedrichshafen und Mitglied im FC Bayern Fanclub Friedrichshafen.

Vereinssprecher und Vorbild

„Das große Engagement von Hans-Peter Talge, sein unermüdlicher Einsatz, seine Ideen, seine menschliche Ausstrahlung und sein kameradschaftlicher Charakter haben die TSG Ailingen nachhaltig geprägt und zu dem familienfreundlichen Sportverein gemacht, der er heute ist“, sagt Markus Lipp. Ailingens Ortsvorsteher beschreibt Talge als Macher, als kompetenten Ratgeber und intelligenten Ansprechpartner.

„Die Weiterentwicklung der TSG war ihm ein großes Anliegen. Er schaute über den Tellerrand hinaus und war viele Jahre zusätzlich auch der Vereinssprecher für die Ailinger Vereine“, sagt Lipp weiter „Mit seinem immensen Einsatz zum Wohle des Vereins und Ailingens war Hans-Peter Talge ein Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger unserer Ortschaft.“

1998 wurde Talge mit der Ehrennadel in Silber der Ortschaft Ailingen ausgezeichnet. Mit Hans-Peter Talge verliere Ailingen eine engagierte Persönlichkeit, die sich über viele Jahrzehnte unermüdlich für die Belange aller Vereine eingesetzt habe. „Er wird uns stets in Erinnerung bleiben.“

Nachfolge war Thema

Ein weiterer Meilenstein wäre für Talge die Realisierung der neuen Rotachhalle geworden. „Hier wirkte er mit viel Weitsicht bei der Planung hinsichtlich der Belange der TSG mit“, sagt Michael Fischer. Talge hinterlasse einen gut aufgestellten und funktionierenden Verein.

Sein Plan war es, im Frühjahr die Nachfolge des Vorstandes zu regeln und dieses Amt bis spätestens 2027 gut organisiert und aufgestellt zu übergeben. Im SZ-Interview hatte er das Ziel formuliert, „bei der TSG einen hauptamtlichen Geschäftsführer zu installieren. Einen Profi, der das Kursprogramm managen und Übungsleiter ausbilden soll“.

Hans-Peter Talge hinterlässt seine Ehefrau Gitti und Tochter Nina, die in der TSG-Geschäftsstelle nicht mehr wegzudenken ist, wie Fischer sagt, - und mit ähnlichen Talenten wie der Vater zum Wohle der TSG Ailingen arbeitet.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 26. Januar 2024, um 11 Uhr auf dem Städtischen Friedhof Friedrichshafen statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.