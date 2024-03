TSG Ailingen schiebt sich auf Rang drei vor

Für die Tischtennisabteilung der TSG Ailingen ist es ein sehr erfolgreiches Wochenende gewesen. Deutlich siegten die Damen, knapp die Herren II.

Damen-Landesliga: Zweiter Sieg in Folge für die Damenmannschaft der TSG Ailingen: 8:4 gegen den RSV Ermingen hieß es nach einer umkämpften Partie für die Ailingerinnen, die sich mit diesem Ergebnis in der Landesliga auf den dritten Platz vorgeschoben haben. Schon früh stellten die Gastgeberinnen die Weichen auf Sieg, mit einer 5:0-Führung hatten sie einen Traumstart erwischt. Eine schwierigere Aufgabe wartet auf die TSG-Damen am Samstag, wenn sie um 14 Uhr beim TSV Meckenbeuren zum Derby antreten müssen.

Männer-Kreisliga: Mit einem knappen 9:7-Sieg gegen den SVW Weingarten IV hat sich die zweite Herrenmannschaft im Rennen um die Aufstiegsplätze in der Kreisliga A2 zurückgemeldet. „Jetzt sind wir wieder auf der Spur“, lässt Teamkapitän Gunnar Flotow wissen. „Den Relegationsplatz drei wollen wir bis zum Saisonende verteidigen.“

Männer-Landesliga: Die Erste der TSG muss in der Landesliga am Samstag um 18.30 Uhr beim TV Unterkochen ran.