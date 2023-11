TSG Ailingen II ist deutlich unterlegen

Die zweite Herrenmannschaft der TSG Ailingen hat am vergangenen Samstag ein deutliches 1:9 beim SVW Weingarten III kassiert. Richtig überraschend kam die deutliche Niederlage nicht, schließlich mussten die Ailinger auf ihre etatmäßige Nummer zwei und drei verzichten. Für den Ehrenpunkt sorgte Stefan Haas, der sein Einzel gegen Viktor Kopp gewann. Ailingen belegt zurzeit Platz fünf in der Tischtennis-Kreisliga A.

Herren I und Damen sind auswärts gefordert

Ein besseres Ergebnis wollen am Samstag die Herren I erzielen. Das Team von Kapitän Daniel Molzberger muss beim SVW Weingarten I ran (19 Uhr). Ein Team, das etwas überraschend an der Spitze der Landesliga mitspielt. Die TSG-Damen um Mannschaftsführerin Michaela Matzenmüller-Bitschar ‐ derzeit Vierter in der Landesliga ‐ sind am Samstag um 18 Uhr beim schlechter postierten Tabellennachbarn TSV Langenau gefordert.