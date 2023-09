TSG Ailingen beginnt mit zwei Heimspielen

Mit einem Doppelspieltag startet die erste Herrenmannschaft der TSG Ailingen am Wochenende in die neue Tischtennissaison. Das Landesliga–Team um Kapitän Daniel Molzberger erwartet am Samstag um 18 Uhr den SV Deuchelried II, tags darauf ist ab 10 Uhr der SSV Ulm in der Rotachhalle zu Gast.

Wegweisender Auftakt

„Die Mannschaft wird sich sehr gut vorbereiten, denn sie weiß, dass der Auftakt wegweisend sein wird“, sagt Clubmanager Gunnar Flotow. „Wir wollen gut starten und uns von der Abstiegszone fernhalten.“

Die zweite Herrenmannschaft der TSG startet am 23. September in die Saison, die Damen am 30. September.

Ab Dienstag, 19. September, treffen sich die Hobbyspieler der TSG Ailingen jeden ersten und dritten Dienstag im Monat zum Hobbytraining. Beginn ist um 20 Uhr.