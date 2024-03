Tipps zum Veredeln von Obstbäumen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bietet Kurse für Pfropfen und Schnitt von Hochstamm-Obstbäumen an. Am Samstag, 16. März, lädt der BUND dazu um 14 Uhr in den Streuobstgarten der Weilermühle ein.

Beim Kurs zum Pfropfen lernen die Teilnehmer, wie ein Apfel- oder Kirschbäume veredelt werden können, wenn sie keine oder zu wenig Früchte tragen. Dass dies mit relativ wenig Aufwand möglich ist, zeigt der Streuobstexperte Franz Hillebrand. Nach der Vorführung dürfen sich die Teilnehmer selbst ausprobieren. Dafür wird ein sehr scharfes Messer mit gebogener Klinge benötigt, das von den Gästen selbst mitgebracht werden muss.

Mit dem Erziehungs-, Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt von Streuobstbäumen beschäftigen sich Elli Miller und Bene Lang. Wer möchte, kann auch hier unter Anleitung das Gelernte gleich in die Tat umsetzen und üben. Soweit vorhanden, sollten dann Baumsägen und Baumscheren, eventuell auch Leitern, mitgebracht werden.

Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Ankündigung