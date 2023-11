Siegesserie des SG Ailingen-Tannau reißt in Hard

Die Handballerinnen der SG Ailingen-Tannau haben in der Bezirksliga nach drei Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage einstecken müssen. Bei Alpla HC Hard verlor das Team von Trainerin Andrea Vogel am vergangenen Sonntag mit 26:31 (13:15).

Starker Start in die Partie

In den ersten Sequenzen des Spiels sah es noch so aus, als würde die SG den nächsten Erfolg landen können. Tina Erol nach 32 Sekunden und Anja Pihlar in der dritten Minute brachten Ailingen-Tannau mit 2:0 in Front. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte sicherten sich die Gäste vom Bodensee immer wieder eine eigene Führung, doch die letzten Minuten vor dem Kabinengang sollten ein Fingerzeig sein. Johanna Ratz (28., 14:13) und Lina Mader (30., 15:13) ließen die Harder in der Sporthalle am See mit einem kleinen Vorsprung in die Pause gehen. Ab der 35. Minute musste die SG abreißen lassen. Es wurde zu keiner Zeit mehr spannend.

Kommenden Sonntag ist die SG erneut auswärts gefordert. Es geht in die Allgäutorhalle zum Vorletzten HCL Vogt. Anwurf ist um 15.30 Uhr.

Für die SG Ailingen-Tannau spielten: Obert, Egger (im Tor); Wucher (2 Tore), Schmollinger (4), Haberer (1), Sprenger (1), Divy (6), Pihlar (3 Tore, 3 Siebenmeter/2 Tore), Schätzle (1, 1/0), Erol (3), Vogel (5, 3/3).