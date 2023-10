Sieben Ailinger Taekwondo-Kämpfer auf dem Siegertreppchen

Die Sportlerinnen und Sportler des Vereins Taekwondo Ailingen haben bei den Wattwil Open in der Schweiz sieben Medaillen erkämpft. Zweimal Gold, viermal Silber und einmal Bronze brachten die Ailingerinnen und Ailinger mit nach Hause.

„Dennis war besonders gut drauf“, sagt die mitgereiste Trainerin Jessica Dick. Der Ailinger Dennis Thamm (Jugend C bis 32 Kilogramm) holte sich bereits in seinem Halbfinale zwei von drei möglichen Kampfrunden mit deutlichem Vorsprung. „Im Finale hat er dann aber nochmal eine Schippe draufgelegt“, sagt Dick. Er ließ im Kampf um Gold keinen einzigen Gegentreffer zu und beendete beide Runden vorzeitig mit 12:0.

Alexander Graf zieht trotz Schmerzen durch

Sein Teamkollege Alexander Graf (Jugend C bis 35 Kilogramm) war ebenso motiviert, doch bereits in seinem ersten Kampf verletzte sich der Ailinger Taekwondo-Kämpfer am Knie. „Er hatte aber so viel Ehrgeiz, er hat trotz Schmerzen durchgezogen und sogar knapp gewonnen“, sagt Dick. Nach dieser Leistung ließ sich Graf auch das Finale nicht mehr nehmen. Mit starkem Willen und einer klugen Taktik gewann er bei den Wattwil Open zwei von drei möglichen Runden und damit die zweite Goldmedaille für den Ailinger Verein.

Ilias Bensada (Jugend B bis 45 Kilogramm) und die Geschwister Lorina (Jugend B bis 37 Kilogramm), Leandro (Jugend A bis 63 Kilogramm) und Alessio Caspari (Jugend B bis 57 Kilogramm) teilten unter den 300 Sportlerinnen und Sportlern bei den Wattwil Open ein ähnliches Schicksal. Leandro Caspari punktete mit spektakulären Drehkicks, seine Geschwister und Ilias Bensada gewannen mit sauberen Kopftreffern wie aus dem Bilderbuch. Sie alle schafften es in der Schweiz souverän ins Finale, mussten sich dort allerdings im Kampf um Gold geschlagen geben. Viermal Silber für Ailingen.

Der Jüngste im Ailinger Team, Vito Merlicco (Jugend D bis 28 Kilogramm), machte es besonders spannend. Zwei von drei Runden beendete er mit einem Unentschieden. „In so einem Fall entscheidet das elektronische System oder die Kampfrichter ‐ und leider haben sie beide Male für seinen Gegner entschieden“, sagt Dick. Damit schied der junge Ailinger nach spannenden Kämpfen in der Vorrunde aus.

Giuseppe Crimi (Jugend B bis 41 Kilogramm) holte Bronze und damit die letzte Medaille für den Verein Taekwondo Ailingen.