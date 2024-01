SG Argental gewinnt den „Volltreffer“

Der Turniersieg bei der ersten Auflage des Mixed-Handballturniers der TSG Ailingen ist an die SG Argental und die HSG Illertal gegangen. Das Team der beiden Vereine gewann in der Addition alle seine Partien und verwies die Konkurrenz beim lockeren sportlichen Wettkampf in der Vorbereitung auf die Rückrunde auf die Plätze. Der Modus sah vor, dass ein Frauen- und ein Männerteam abwechselnd spielten, die Partie dann aber als eine einzige gezählt wurde.

„Bessere Trainingseinheit mit Fun-Charakter“

„Wenn ich unser Turnier mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich Volltreffer nehmen“, sagte Ideengeber Hermann-Josef Altwicker. „Bei unseren Teams war aber schon Luft nach oben.“ Und das kurz bevor es ihn nach Hause zu Frau und Hund zog. Der Trainer des Herrenteams der SG Ailingen-Kluftern verpasste so manches Siegerselfie oder die ersten Begegnungen am Bierpong-Tisch. „Das Turnier soll eine bessere Trainingseinheit mit Fun-Charakter sein“, erklärte Altwicker vor dem Anpfiff der ersten Partie um 10 Uhr am vergangenen Sonntagmorgen.

In diesem Auftaktspiel lief erwartungsgemäß noch nicht alles rund. Für so manche Spielerin oder die spärlich versammelten Zuschauer war’s wohl zu früh - zumindest etwas. Im weiteren Turnierverlauf wurde dann mitunter auch gezaubert und zudem taktisch und personell einiges ausprobiert. So manche Feldspielerin rotierte da kurz mal ins Tor oder umgekehrt. Die acht teilnehmenden Mannschaften, die je vier Teams bildeten, fanden allmählich besser in den Rhythmus. Und das, obwohl sie teils mit recht dünnen Kadern antraten.

Erst die Frauen, dann übernehmen die Männer

Nachdem die Damenmannschaften die ersten 30 Minuten bestritten, übernahmen die jeweiligen Herrenpartner und setzten das Spiel mit dem bisher erzielten Ergebnis fort. Natürlich, und das war schön anzusehen, angefeuert von den Handballerinnen auf der Bank unten an der Seitenlinie. Sobald der Ball im Netz zappelte, hörte man Jubel, Gesänge und Musik. Doch selbst wenn etwas misslang, unterstützte man sich durch Aufmunterung und Applaus lautstark. Bis in den Abend hinein wurde in der Ailinger Sporthalle getestet, gelacht und fürstlich geschlemmt, schließlich gab es einen schwäbischen Klassiker. Die Linsen mit Spätzle und Saitenwurst kamen gut an - auch der Getränkehaushalt wurde regelmäßig gewissenhaft nachkontrolliert.

Die eingesetzten Schiedsrichter kamen derweil nicht richtig ins Schwitzen. Zwar ging es mitunter hart zu bei den Männern, aber dennoch fair und ohne große Verletzungen. Als die HSG Illertal und die SG Argental nach der Auswertung aller Ergebnisse als Sieger feststanden, herrschte kurz Verwunderung. Denn einen Pokal gab es nicht. Doch das passte zum etwas anderen Leistungsvergleich, den die teilnehmenden Vereine gerne annahmen. Erst recht, weil der Spielbetrieb aufgrund der Handball-EM in den unteren Klassen ruht. Da kam das lockere Beisammensein mit sportlicher Betätigung in Ailingen gerade recht.

Die Teilnehmer: SG Argental (Frauen) / HSG Illertal (Männer), HWB Winterlingen-Bitz (Frauen/Männer), TV Weingarten (Frauen) / HSG Oberstaufen-Lindenberg (Männer), SG Ailingen-Tannau (Frauen) / SG Ailingen-Kluftern (Männer).