SG Ailingen-Tannau siegt nach Anlaufproblemen

Die erste Frauenmannschaft der SG Ailingen-Tannau ist mit zwei weiteren Punkten auf der Habenseite an den Bodensee zurückgekehrt. Am Sonntagnachmittag gewann die Mannschaft von Trainerin Andrea Vogel in der Handball-Bezirksliga beim HCL Vogt mit 30:25 (14:13).

Es hat ein bisschen gedauert, bis die SG Ailingen-Tannau in ihren Spielrhythmus fand. Denn in der Vogter Allgäutorhalle waren es zunächst die Gastgeberinnen, die vorlegten. 3:0 nach gut zweieinhalb Minuten stand es für den HCL Vogt, der die vergleichsweise sorglose Defensivarbeit ihrer Gegnerinnen auszunutzen wusste. Und tatsächlich: Die SG trat am eigenen Kreis nicht wirklich aggressiv genug auf. Erschwerend kam aus Gästesicht hinzu, dass Ailingen-Tannau vorne ineffizient agierte. Folgerichtig führten die HCL-Handballerinnen nach 22 Minuten mit 12:8. Erst in den Schlussminuten des ersten Durchgangs steigerten sich Jenny Vogel und Co. in allen Mannschaftsteilen. Infolgedessen verkürzte die SG den Rückstand zur Pause auf 13:14. Und beinahe hätte Jenny Vogel per Siebenmeter noch vor der Pause den Ausgleichstreffer markiert, doch das holte Schwester Julia zu Beginn des zweiten Abschnitts nach (14:14, 31.).

Wieder ein Vier-Punkte-Wochenende

Es ging nun ein Ruck durch die Reihen des SG-Teams, das plötzlich flinker auf den Beinen war und Nadelstiche im Tempogegenstoß setzte. Auch in Sachen Abwehrarbeit wusste sich Ailingen-Tannau zu verbessern. Als Muriel Wucher in Minute 52 auf 24:21 erhöhte, sah sich die Vogter Bank zu einem Timeout gezwungen. Doch Ailingen-Tannau ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. „Wir haben insgesamt eine tolle Mannschaftsleistung und einen guten Kampfgeist an den Tag gelegt“, freute sich Andrea Vogel nach dem vierten Sieg im siebten Spiel, der für den Sprung auf Platz drei reichte. Wieder ein Vier-Punkte-Wochenende für die SG, da am Vorabend das Perspektivteam gegen die TSG Söflingen in der Bezirksklasse mit 33:22 gewann.

Für die SG Ailingen-Tannau spielten: Looser, Egger (Tor); Jenny Vogel (7 Tore, 4 Siebenmeter/2 Tore), Hörmann (5), Pihlar (4, 3/2), Julia Vogel (3, 3/2), Wucher (3), Schmollinger (3, 1/1), Haberer (2, 1/1), Erol (2), Sprenger (1).