SG Ailingen-Tannau möchte den Spitzenreiter ärgern

Mit einem Gastspiel beim Bezirksliga-Tabellenführer TV Weingarten steigt die erste Frauenmannschaft der SG Ailingen-Tannau nach der Winterpause wieder in den Spielbetrieb ein. Letztmals kämpfte das Team von Trainerin Andrea Vogel am 9. Dezember 2023 um Zählbares. Anwurf in der Weingartener Großsporthalle ist am Samstagabend um 18 Uhr.

Es gibt sicherlich leichtere Gegner zum Start in ein Jahr. „Wir dürfen uns keine leichten Ballverluste erlauben, da diese von Weingarten sofort im Tempogegenstoß ausgenutzt werden“, sagt SG-Trainerin Andrea Vogel. Deren Team wird aller Voraussicht nach nicht mit einem kompletten Kader antreten können. „Wir versuchen aber dennoch, Weingarten zu ärgern. Es wird auch darum gehen, als geschlossene Einheit aufzutreten und die Motivation hochzuhalten“, so Vogel.

Erstes Spiel seit dem 9. Dezember

Vergleichsweise viel dürfte davon abhängen, wie schnell die SG-Handballerinnen - momentan auf Tabellenrang vier - wieder in den Rhythmus kommen. Zuletzt stand die SG am 9. Dezember 2023 in einem Pflichtspiel auf der Platte und verabschiedete sich mit einem deutlichen 35:12-Erfolg über ein unerwartet schwaches Team von Bregenz Handball in die Weihnachtspause. Zur Verteidigung der Gäste aus Vorarlberg sei erwähnt, dass es sich um die A-Juniorinnen handelte.

Der Favorit aus Weingarten war bereits wieder im Einsatz und hatte in der Vorwoche schon ein Lokalderby zu absolvieren. Das Team des Trainerteams Stefanie Raaf und Nicole Spänle gewann bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach relativ mühelos mit 32:25. „Wir wissen, dass wir diese beiden Derbys nicht vergleichen können. Das sind zwei verschiedene Mannschaften mit unterschiedlichen Spielsystemen. Aber darauf werden wir uns einstellen“, stellt Raaf klar. Sie möchte mit ihrer Mannschaft die passende Antwort finden. Das Hinspiel entschied der TVW mit 27:25 knapp für sich.

Eben das enge Hinspiel sowie die bisherige Saisonleistungen der SG sind dem TVW nicht verborgen geblieben. „Die Gäste stehen auf dem vierten Tabellenplatz, sind jedoch nicht zu unterschätzen, da Sie mit 10:6 Punkten nur eine Niederlage weniger als wir haben“, heißt es in der Weingartener Mitteilung. Über zahlreiche Unterstützung in der heimischen Halle würden sich die TVW-Frauen „sehr freuen, damit sie die Tabellenspitze weiterhin verteidigen können.“