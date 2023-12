SG Ailingen-Tannau mit „superguter“ Torausbeute

Die Bezirksliga-Handballerinnen der SG Ailingen-Tannau haben ihr Handballjahr 2023 mit einem deutlichen 35:12 (17:6)-Kantersieg beendet und sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Der hochgehandelte Gegner, Bregenz Handball, war mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten. Dadurch war der Vorjahresmeister der SG trotz einer 1:0-Führung nicht gewachsen.

Wenn in einer Liga - egal, ob bei den Amateuren oder im Profibereich - der Tabellenvierte auf den Tabellendritten trifft, dann hat der Begriff Spitzenspiel seine Berechtigung. Die Zuschauer gehen mit entsprechenden Erwartungen in so eine Begegnung und erhoffen sich guten Sport. So auch am Samstagabend, als sich zahlreiche Fans in der Ailinger Sporthalle versammelten, um ihre auf Rang vier liegende erste Frauenmannschaft zu sehen.

Bregenz kam mit der Empfehlung der Bezirksliga-Meisterschaft der Hallenrunde 2022/2023 nach Ailingen, brachte allerdings fast einen komplett anderen Kader mit. Das Team aus Vorarlberg lief mit vielen Spielerinnen aus ihrem Nachwuchs auf. „Wir wollten das Spiel eigentlich verschieben, weil praktisch alle Leistungsträgerinnen krank sind. Das ist aber nicht gegangen, wofür ich auch Verständnis habe. So sind wir eben mit vielen A-Jugendlichen angetreten, denen es auf diesem Niveau nicht nur an der Körperlichkeit fehlt“, sagte Gregor Günther, der das Team aus Bregenz coachte, hinterher. „Natürlich hat uns auch das Harz gefehlt, aber Gratulation an Ailingen. Ich gehe davon aus, dass wir das mit der eigentlichen Mannschaft wesentlich knapper gestaltet hätten.“

Total einseitiges Spiel

So aber blieb der 1:0-Führungstreffer durch Rebecca Schuster in Minute drei der einzige Vorsprung für die Vorarlbergerinnen, die sich zwar tapfer wehrten, aber eigentlich nur hinterherliefen. Folgerichtig hatte die Mannschaft von SG-Trainerin Andrea Vogel leichtes Spiel. In der Abwehr hatte Ailingen-Tannau nicht wirklich viel zu tun und musste in der Offensive auch nicht das allerhöchste Tempo gehen. Zu groß war der Unterschied zwischen beiden Teams an diesem Abend. Nach 15 Minuten lag Ailingen-Tannau mit 9:2 vorne und stellte durch Miriam Schmollinger mit der Halbzeitsirene auf 18:6.

Und auch nach dem Seitenwechsel waren die SG-Handballerinnen überlegen. Vogel probierte taktisch und personell einiges aus, die einseitige Partie plätscherte so vor sich hin. Zwar hatte Gregor Günther auf dem Rücken seiner gelben Trainingsjacke „#spieldeslebens“ stehen, doch zu einem solchen war sein Team keinesfalls in der Lage. 27:9 hieß es nach 45 Minuten für die Gastgeberinnen auf der Anzeigetafel. Es ging eigentlich nur noch um die Höhe des Sieges. Die Nachwuchshandballerinnen aus Bregenz steckten nicht auf und ließen ihr Potenzial erahnen, wirklich konkurrenzfähig waren die Gäste am Samstagabend aber einfach nicht. Am Ende gewann die SG auch in der Höhe verdient mit 35:12 und schnappte sich Tabellenplatz drei. „35 Tore zu erzielen, das ist natürlich supergut. Aber mit so manchem Pass in der Vorwärtsbewegung bin ich nicht zufrieden gewesen“, sagte Vogel. „In dieser Besetzung und ohne Harz ist es für den Gegner natürlich schwer gewesen. Diese beiden Punkte nehmen wir trotzdem gerne mit, obwohl wir natürlich nicht so recht wissen, wo wir aktuell wirklich stehen.“ Die SG-Trainerin erwartet im Rückspiel „eine ganz andere Mannschaft“ und bleibt auf dem Boden. „Obwohl es aktuell richtig gut läuft bei uns, ist es viel zu früh, um den Blick nach ganz oben zu richten. Da sehe ich andere, wie beispielsweise Ludwigsfeld, noch im Vorteil.“

Ailinger Perspektivteam siegt ebenfalls

Zeitgleich gewann auch die SG Ailingen-Tannau II - und zwar mit 23:18 bei der HSG Illertal. Somit bleibt das SG-Perspektivteam ärgster Verfolger des Bezirksklassen-Überfliegers SG Argental II, der mit 28:22 bei der SG Ulm-Wiblingen gewann (neun Spiele, neun Siege).

Für die SG Ailingen-Tannau spielten: Obert, Egger (Tor); Traut (6 Tore, 1 Siebenmeter/1 Tor), Schmollinger (5), Haberer (5, 2/2), Sprenger (5, 1/1), Hörmann (5), Erol (4), Divy (2), Pihlar (2, 1/1), Jenny Vogel (1, 1/1).