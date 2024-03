SG Ailingen-Tannau hat sich Sieg hart erkämpft

Mit zwei Punkten und wohl auch einigen blauen Flecken sind die Bezirksliga-Handballerinnen der SG Ailingen-Tannau am Sonntagabend an den Bodensee zurückgekehrt. Zuvor hatte das Team von SG-Trainerin Andrea Vogel über 60 Minuten bei den TSF Ludwigsfeld alles geben müssen, um die Platte zum 33:32 (17:12)-Endstand als glücklicher Sieger zu verlassen.

Vogel-Team spielt am Anfang stark auf

Anfangs funktionierte insbesondere das Tempospiel der Gäste vom Bodensee. Drei Treffer von Tina Erol in Serie sorgten zwischen der vierten und fünften Spielminute für einen 5:1-Vorsprung vor 78 Zuschauern. Die sahen auch in der Folge eine stark aufspielende SG Ailingen-Tannau, die zudem eine gut organisierte Abwehr vorzuweisen hatte. Über die Stationen 8:3 (10.) und 16:6 in Minute 20 nahm das Vogel-Team eine 17:12-Pausenführung mit in die Kabine.

Auch nach der Halbzeitpause gab zunächst noch das Gästeteam den Ton an. Bis Ludwigsfeld die Abwehrformation änderte und in einer defensiveren 6:0-Aufstellung agierte - das brachte Ailingen-Tannau aus dem Rhythmus. Zumindest ein bisschen. Fortan spielte die SG zu ungeduldig und suchte mitunter zu überhastet den Abschluss. Die TSF-Handballerinnen verkürzten, waren plötzlich in Schlagdistanz - 20:22 (43.). In diesem Spielabschnitt gewann der ohnehin recht körperliche Vergleich an zusätzlicher Schärfe. Als Larissa Lang im TSF-Trikot zum 23:23 traf und Shania Schätzle eine Strafe absitzen musste, kippte die Partie zugunsten der Gastgeberinnen. Per Strafwurf stellte Judith De Vries auf 24:23 (48.). Doch weder sie, noch Kira Burgstaller erlebten den Schlusspfiff auf der Platte. Denn für beide gab es in dieser Phase eine direkte Disqualifikation. Der inzwischen dritte Feldverweis der Begegnung, nachdem in Minute acht bereits Heidi Sprenger von der SG Ailingen-Tannau zum Zuschauen verdonnert wurde.

Es war ein sehr körperbetontes Spiel und meine Mannschaft hat super dagegengehalten. Wir haben uns diese beiden Punkte verdient, ein dickes Lob an alle. Andrea Vogel

Bis in die 55. Minute hinein entwickelte sich nun ein offener Schlagabtausch. Einem Treffer auf der einen folgte ein Tor auf der anderen Seite - 30:30. Zwei erfolgreiche Abschlüsse in Serie durch Carolin Traut und Corinna Haberer brachten die Erste aus Ailingen-Tannau auf die Siegerstraße. Tina Erol gelang beim 33:32-Sieg letztlich das Tor, das den Unterschied machte (33:31, 57.). Wie sehr dieser Spielverlauf an den Nerven kratzte, zeigte sich auch bei Andrea Vogel. Quasi mit der Schlusssirene sah sie eine Verwarnung, sprich die Gelbe Karte. „Es war ein sehr körperbetontes Spiel und meine Mannschaft hat super dagegengehalten. Wir haben uns diese beiden Punkte verdient, ein dickes Lob an alle“, sagte die SG-Trainerin hinterher. „Alle“ ist ein gutes Stichwort, denn jede Feldspielerin in der SG-Aufstellung trug sich in die Torstatistik ein.

Weiter geht’s für Ailingen-Tannau schon am Sonntag mit einem Heimspiel. Dann ist ab 18 Uhr der HC Lustenau in Ailingen beim neuen Tabellenzweiten zu Gast. „Ich möchte da von Anfang an eine solche Leistung wie gegen Ludwigsfeld sehen und die nächsten beiden Punkte holen“, betont Vogel. Das Hinspiel beim auf Platz fünf liegenden HCL verlor die SG mit 25:27, weil man - Zitat Andrea Vogel - die erste Halbzeit „verschlief“.

Für die SG Ailingen-Tannau spielten: Looser, Egger (beide Tor); Sprenger (2 Tore, 3 Siebenmeter/2 Tore), Erol (6), Wucher (5), C. Haberer (5), Jenny Vogel (5, 2/1), Pihlar (5, 2/2), Traut (3), Schätzle (1, 2/1), Kretz (1).