SG Ailingen-Tannau bleibt Weingarten auf den Fersen

Der erste Verfolger des Tabellenführers TV Weingarten ist die SG Ailingen-Tannau. Bisher spielen die Handballerinnen in der ersten Saison nach dem Zusammenschluss eine astreine Bezirksliga-Runde. Wenig überraschend setzte sich das Team von Trainerin Andrea Vogel deshalb auch am Donnerstagabend mit 31:25 (14:10) gegen Vorletzten HCL Vogt durch und liegt somit nur noch einen Zähler hinter Weingarten auf Rang zwei. Allerdings hat der Spitzenreiter noch eine Partie weniger absolviert.

Im Nachholspiel gegen Vogt sorgte Jenny Vogel für die meisten SG-Tore. Sie erzielte sieben Treffer und präsentierte sich bei ihren Siebenmetern (vier von fünf) fast ohne Fehler. Aus dem Spiel heraus glänzte Tina Erol mit sechs Toren. Aber eine Vorentscheidung in der Begegnung ließ trotz klarer Halbzeitführung lange auf sich warten. Vogt holte in der zweiten Hälfte auf und schaffte es, das Spiel bis 15 Minuten vor Schluss (22:22) offen zu halten. Mit vier Treffern in rund drei Minuten zogen die Gastgeberinnen die Partie in der Sporthalle Ailingen aber klar auf ihre Seite. Erol setzte zwei Sekunden vor Spielende den Schlusspunkt zum 31:25.

Ailingen-Tannau hat nun Pause bis zum Sonntag, 7. April, 18 Uhr. Dann trifft das Vogel-Team zu Hause im Topspiel auf den Tabellendritten HC Hard.

HSG Friedrichshafen-Fischbach mit zwei Teams aktiv

Ganz frei haben die Bodensee-Teams in den Handball-Bezirksligen an diesem Wochenende aber nicht. Die HSG Friedrichshafen-Fischbach ist mit beiden Mannschaften aktiv. Für die Frauen steht am Samstag um 16 Uhr das Gastspiel beim HC Hard an. Für die Häfler ist es ein Ziel, den Vorsprung (vier Zähler) auf die unteren beiden Teams weiter auszubauen. Auch die Männer der HSG Friedrichshafen-Fischbach wollen noch Punkte für den sicheren Klassenerhalt sammeln. In der Mali-Sporthalle bei der TG Biberach (Samstag, 19.30 Uhr) sind die Blisshards jedoch Außenseiter.

Für die SG Ailingen-Tannau spielten: Obert, Looser (beide Tor); Vogel (7 Tore, 5 Siebenmeter/4 Tore), Wucher (1), Schmollinger (1/0), Darga (6, 1/1), Schätzle (1/0), Sprenger (1, 1/1), Divy (4), Hörmann (3), Traut (3), Erol (6).