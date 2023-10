SG Ailingen-Kluftern von Spielplan irritiert

Die lange Wartezeit der SG Ailingen-Kluftern ist vorbei. Als letztes Team in der Handball-Bezirksklasse startet das Team von Hermann-Josef Altwicker in die Saison 2023/2024. Zu Hause in der Brunnisachhalle in Kluftern empfängt die SG am Samstagabend die TSG Ehingen. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Ehingen hat schon zwei Spiele absolviert, dabei sprangen ein Sieg und ein Remis heraus. Ailingen-Kluftern musste sich noch gedulden ‐ über den Spielplan des Verbandes ist Altwicker auch sehr irritiert. „Im letzten Jahr waren wir die Ersten und nun sind wir die Letzten. Das lag nicht an uns“, betont der SG-Trainer.

Großer Repekt vor der Liga

Ein Pflichtspiel durfte Ailingen-Kluftern aber immerhin schon absolvieren. Im Bezirkspokal schlugen die SG-Handballer den Ligakonkurrenten TSV Blaustein II nach Verlängerung mit 28:27. Von diesem Sieg lässt sich Altwicker aber nicht blenden. „Die Klasse ist einen Tick stärker geworden. Der Respekt ist da. Das wird für uns eine ganz schwierige Saison, das gebe ich der Mannschaft mit“, sagt der 70-Jährige. „Nichts anderes als der Klassenerhalt kann das Ziel sein.“

Doch die SG hat in der vergangenen Saison als Aufsteiger eine solide Performance in der Bezirksklasse abgegeben. „Ein Punkt, worauf wir hoffen, ist die Heimstärke“, sagt Altwicker. Einige Gegner haben Schwierigkeiten, ohne Harz zu spielen. Außerdem verfügt die SG über einen großen Teamgeist ‐ es gab weder einen Zu- noch einen Abgang.

Nachwuchstalente werden herangeführt

Der Kader ist allerdings dünn besetzt. Altwickers Aufgabe besteht deshalb auch darin, „die Truppe möglichst gesund durch die Saison zu bringen“. Jeder Ausfall wie der von David Hinderhofer (Bänderriss) wiegt deshalb schwer. Hinderhofer fehlt wohl sogar die gesamte Saison. Altwicker versucht, eigene Nachwuchstalente heranzuführen: Die A-Jugendlichen Jay Schätzle (Rückraum) und Max Erber (Rückraum Mitte) sammeln erste Erfahrungen bei den Aktiven.