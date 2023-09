SG Ailingen-Kluftern schafft es in die zweite Pokalrunde

Nur einer männlichen Handballmannschaft vom Bodensee ist der Sprung in die zweite Bezirkspokalrunde gelungen. Und zwar ist das die SG Ailingen-Kluftern II. Auf dem Papier ist es die Reserve, doch in Runde eins am Samstag gegen den TSV Blaustein II trat die SG mit der ersten Mannschaft aus der Bezirksklasse an.

Dominik Huber erzielt das Siegtor

Vor gut gefüllten Rängen ging es in die Verlängerung. Dominik Huber erzielte in der 70. Minute das Siegtor zum 28:27 und belohnte sein Team für einen tollen Kampf. In der zweiten Runde geht es gegen die SG Ulm-Wiblingen. Sichtlich angetan von der Vorstellung seines Teams war SG-Trainer Hermann-Josef Altwicker. Die Anfang Juni begonnene Saisonvorbereitung ist nun beendet, bis zum Ligaauftakt gegen die TSG Ehingen am Samstag, 7. Oktober, wird jetzt noch Feintuning betrieben.