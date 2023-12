SG Ailingen-Kluftern findet das Tor nicht

Die SG Ailingen-Kluftern hat in der Männer-Bezirksklasse die sechste Saisonniederlage kassiert. Beim Bezirksliga-Absteiger TV Gerhausen II unterlagen die Handballer vom Bodensee mit 22:25 (10:12).

„Tor nicht gefunden“, mit diesen drei Worten fasste SG-Trainer Hermann-Josef Altwicker die Begegnung am vergangenen Samstagnachmittag zusammen. So sah er die Chancenverwertung als großes Problem an. Frei vor dem Tor warfen seine Spieler den Ball zur Ecke oder aber manchmal sogar in Richtung Hallendecke. Kopfschüttelnd habe Altwicker aufgehört, zu zählen.

Klose hält die SG im Spiel

Und so endete der „achtstündige Ausflug auf die Alb mit einer völlig unnötigen Niederlage, so der erfahrene SG-Trainer. Eigentlich bewegten sich die Teams in der Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren auf Augenhöhe. Zwar lagen die Gastgeber bis zur Mitte der zweiten Halbzeit immer knapp vorn, aber nicht zuletzt dank der tadellosen Leistung von Gunther Klose im Ailinger Tor waren sie immer in Schlagweite. Klose zeigte eine Vielzahl an Glanzparaden und entschärfte auch noch drei Siebenmeter. Mit seiner Hintermannschaft war Altwicker generell zufrieden: „Guter Blockarbeit folgte starkes Abwehrverhalten in Eins-gegen-eins-Aktionen und dies meist regelkonform.“ Hätte vorne nicht die Präzision gefehlt, dann hätte sich das auch ins Ergebnis übertragen lassen können.

Im Angriff will sich die SG deshalb auch wieder steigern. Damit nichts schiefgeht, kündigte Altwicker an, seiner Mannschaft vor dem Heimspiel in der Sporthalle Ailingen gegen Bregenz Handball II am Samstag um 20 Uhr die beiden Tore zu zeigen.

Für die SG Ailingen-Kluftern spielten: Klose, Waldheuer, Eisenbraun, Bauer, Hildebrand, Selegrad (5 Tore, 3 Siebenmeter/2 Tore), Kuzma (2), Katzenmaier (1), Huber (9, 7/6), Müller (1), K. Wallkum (1), Schube (3).