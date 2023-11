SG Ailingen-Kluftern bestätigt Aufwärtstrend in Leutkirch

Trainer Hermann-Josef Altwicker hat für seine SG Ailingen-Kluftern in der Handball-Bezirksklasse der Männer eine klare Marschroute ausgerufen. Er forderte sein Team dazu auf, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Gesagt, getan: Die SG gewann am vergangenen Samstag bei der TSG Leutkirch mit 27:26 (14:14).

Ailingen-Kluftern rettet Sieg über die Ziellinie

Sieggarant in der Leutkircher Seelhaushalle war zweifelsohne SG-Torhüter Tobias Waldheuer, der zehn Sekunden vor der Schlusssirene gegen Noah Bauhofer den wohl wichtigsten Wurf im gesamten Spielverlauf entschärfte. Damit hielt er den 27:26-Sieg der SG fest, die in der Crunchtime konditionell stark abgebaut hatte. Denn das Altwicker-Team war gerade einmal mit zwei Wechselmöglichkeiten für das Feld angetreten. Demgegenüber stand eine volle Bank der Hausherren, die ab der 53. Minute noch einmal einen Gang zulegten. So machte die TSG aus einem 23:26 ein 26:27 ‐ nach dem Treffer von Noah Bauhofer war noch etwas mehr als eine Minute zu gehen. Doch es reichte nicht mehr zum Punktgewinn. Grenzenloser Jubel bei der SG, für die es in der ersten Halbzeit nicht gut aussah. Nach 14 Minuten lag die TSG mit 10:6 in Führung. Aber die Gäste kämpften sich zur Halbzeit zurück. Es stand 14:14, und Mitte des zweiten Durchgangs hatte sich Ailingen-Kluftern in allen Mannschaftsteilen stabilisiert und erspielte sich ‐ angetrieben von Stefan Bissinger und Dominik Huber ‐ leichte Vorteile. Bis die Kraft nachließ, Tobias Waldheuer jedoch konzentriert blieb und reaktionsschnell handelte. „Wir können uns bei Tobias bedanken, der zum Helden des Abends avancierte und uns letztendlich einen verdienten Sieg festgehalten hat“, sagte Altwicker. „Am Ende hat sich unsere ausgedünnte Bank bemerkbar gemacht.“ Vorerst verbesserte sich die SG auf Rang neun.

Der Auftritt macht der TSG aber Hoffnung. „Trotz der Niederlage waren viele gute Ansätze im Spiel zu sehen, auf denen jetzt im Training aufgebaut wird“, heißt es in der Mitteilung der TSG, die nun beim HCL Vogt (Sonntag, 17.30 Uhr) gastiert.

Handball-Bezirksklasse: TSG Leutkirch – SG Ailingen-Kluftern 26:27 (14:14) – Schiedsrichter: Andreas Balz (MTG Wangen), Hubert Baur (SV Tannau) – TSG: Hösch, Zeh (Tor); Brinkmann, Gantner (4 Tore), Scharnagl (1), Scheich(1), Herberg, M. Bauhofer(1), Vohrer (2), N. Bauhofer (12, 5 Siebenmeter/3 Tore), Janusch (1), Trieloff, Kristo (2), Menge (2) – SG: Waldheuer, Klose (Tor); Bissinger (6 Tore), Huber (5, 2 Siebenmeter/2 Tore), K. Wallkum (5), Selegrad (4, 2/1), Bauer (3), Freise (2), Müller (1), Hildebrand (1).