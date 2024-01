RVI Ailingen mit perfektem Saisonstart

„Wer ab sofort über den Meistertitel der 2. Bundesliga spekuliert, kommt sicher nicht ohne den RVI Ailingen ganz oben auf der Favoritenliste aus“, sagte Pascal Salomon, erster RVI-Vorsitzender nach dem Abstieg aus der 1. Radball-Bundesliga. Bestätigt wird er nun durch die Ergebnisse des ersten Spieltages. Das Ailinger Duo Michael Brugger und Markus Lang hat am vergangenen Samstag in Elzach-Prechtal alle vier Spiele gewonnen.

Es passte zum Samstag, dass die Ailinger auch ihre letzte Partie gegen Gastgeber RVC Prechtal II gewannen. Brugger/Lang kamen zwar nie richtig ins Spiel, doch dank ihrer Erfahrung setzten sie sich gegen einen engagierten Gegner mit 3:1 durch.

Taktische Umstellung fruchtet

Vorher lief es reibungsloser. Den klarsten Sieg gab es im dritten Spiel gegen den RVE Sulgen (7:2). Überlegen war der RVI Ailingen auch in den ersten beiden Begegnungen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gegen den RSV Kissing 2 (1:1) siegte der Bundesliga-Absteiger dank einer taktischen Umstellung zum Auftakt klar mit 5:1. Im zweiten Spiel gegen den RVC Prechtal I durfte sich Ailingen über einen 6:4-Erfolg freuen. Und nach dem Spieltag über die erste Tabellenführung der neuen Saison.

Ebenso unterwegs waren am Wochenende Neliö Böck und Marco Braunger. In der Radball-Verbandsliga gab es für den Tabellendritten in Offenburg einen kampflosen Erfolg, zwei Siege sowie eine Niederlage gegen die Mannschaft des Gastgebers.

Kommenden Samstag sind zwei RVI-Teams unterwegs. Die U11 mit Benjamin Brugger und Theo Braunger startet in Bonlanden in ihre erste Saison. Ailingen II mit Pascal Salomon und Manuel Maier reisen nach Kemnat zum Oberliga-Rückrundenstart.