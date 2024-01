RVI Ailingen holt in der Oberliga wichtige Punkte

Der RVI Ailingen II hat beim letzten Vorrundenspieltag in der Radball-Oberliga gut gepunktet. Pascal Salomon und Manuel Maier bringt das dem Klassenerhalt ein gutes Stück näher: In Bonlanden, einem Ortsteil von Filderstadt, ging es am vergangenen Samstag gegen unmittelbare Nachbarn in der Tabelle.

Alle Spiele waren deshalb auch von besonderer Bedeutung. Im ersten Spiel gegen Tabellenschlusslicht RV Edelweiß Bonlanden II erwischte Ailingen keinen guten Start. Schnell lagen Salomon und Maier mit 0:1 hinten, doch das RVI-Duo blieb ruhig und sicherte sich einen 8:4-Erfolg.

Im Duell gegen den Vorletzten RV Kemnat IV gerieten die Ailinger wieder einmal mit 0:1 ins Hintertreffen. Erneut stimmte aber die Reaktion: Die RVI-Radballer erspielten sich zur Pause eine 4:1-Führung und feierten schlussendlich einen 6:2-Sieg.

Ailinger stören sich nicht am Rückstand

Die tabellarisch schwierigste Aufgabe stand zum Schluss an. Ailingen II traf auf den neuen Tabellenzwölften RSV Schwaikheim. Der RVI schien Freude daran gefunden zu haben, einen frühen Rückstand zu drehen, denn auch Schwaikheim erzielte das 1:0. „Ähnlich wie in den anderen Spielen ließ sich Ailingen nicht aus dem Konzept bringen“, berichtet der RVI in seiner Mitteilung. In der Folge leisteten sich die Ailinger beim 4:2-Sieg den Luxus, zwei Viermeter zu vergeben. Mit optimaler Ausbeute von neun Punkten sprang der RVI in der Oberliga vom zwölften auf den achten Tabellenplatz.

Ihren ersten Auftritt nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga haben Michael Brugger und Markus Lang. Das Paradeduo des RVI Ailingen duelliert sich zum Saisonstart der 2. Bundesliga Süd in Prechtal mit dem RVC Prechtal 1 und 2, dem RVE Sulgen sowie dem RSV Kissing 2. Start ist um 18 Uhr.

Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist die RVI-Verbandsligamannschaft mit Marco Braunger und Nelio Böck, die nach Offenburg reisen. Die U14 mit Pia Braunger und Noah Schlecker ist ab 14 Uhr in Sindelfingen aktiv.